'Нам нужно пройти зиму': Зеленский рассказал, что Украина готова дать Польше в обмен на МиГи. Видео

Для усиления собственных оборонных возможностей Украина готова предоставить Польше беспилотники в обмен на самолеты МиГ. Приоритетом для нашего государства зимой остается укрепление ПВО.

Об этом, во время пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что пока не будет вдаваться в детали договоренностей.

По словам главы государства, Украина имеет список необходимых Польше беспилотников. В то же время, во время разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском он прямо отметил приоритеты нашего государства. Зеленский подчеркнул, чтобы "пройти зиму", стране нужны соответствующие средства ПВО.

"Мы готовы к обмену. У нас есть письмо дронов, которые нужны польской стороне, мы сказали сегодня, что мы готовы менять. Я честно сказал Дональду (Туску – ред.), что если есть выбор сейчас, приоритета, то нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие для ПВО, соответствующие ракеты", – сообщил глава государства.

Передача Украине самолетов МиГ: последние новости

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна сможет передать Украине истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты взамен. Он призвал украинцев понять, что главным приоритетом для них является поддержка собственной обороноспособности.

Также польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша передала Украине военную помощь примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военная, гуманитарная, другая – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция и Дания профинансируют закупку зенитных систем Tridon Mk2 для усиления ПВО Украины. Они должны помочь сбивать "Шахеды", которыми Россия ежедневно наносит удары по украинским городам и селам.

