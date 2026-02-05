Большинство были в неволе еще с 22-го года: Украина вернула из российского плена 157 человек. Фото и видео

В четверг, 5 февраля, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. По результатам этих мероприятий домой вернулись 157 украинских защитников.

Обмен стал первым возвращением пленных в 2026 году. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации главы государства, среди освобожденных защитников есть солдаты и офицеры из Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Воздушных Сил, а также представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Также из российской неволи вернулись 18 незаконно осужденных в России воинов и семеро гражданских украинцев. Большинство из них, 139 человек, находились в плену с 2022 года.

"Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", – подчеркнул Зеленский.

Освобожденные защитники выполняли боевые задачи в Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской и в Запорожской области. Более половины бойцов, которых освободили сегодня, оккупанты захватили в плен во время обороны Мариуполя. Также домой вернулся военнослужащий Национальной гвардии, который находился в неволе после захвата Чернобыльской АЭС.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, подавляющее большинство освобожденных – рядовые и сержанты, однако, вместе с тем на Родину вернулись 16 офицеров.Самым молодым освобожденным украинцам 23 года, самому старшему – 63 года.

Самый молодой освобожденный из российской неволи защитник попал в плен в 19 лет, во время обороны Мариуполя. Суд страны-агрессора незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".

"В целом освобождении имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически малый вес тела", – говорится в сообщении.

Согласно заявлениям российских медиа, в обмен на 157 украинских воинов в страну-агрессора вернется такое же количество оккупантов.

По состоянию на момент публикации, освобожденные россияне находятся в Беларуси, где получают помощь. После этого их вернут в Россию.

Напомним, последний крупный обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 2 октября 2025 года. Тогда в рамках 69-го обмена домой вернулись 185 украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины отметил, что с начала октября 2025 года между Украиной и Россией не произошло ни одного обменапленными. Это связано с тем, что Россия давит на Украину, поскольку для Москвы это "самый болезненный аргумент".

Также освобожденный военнопленный Иван Наконечный рассказал об условиях, пытках и психологическом давлении, которым подвергаются украинские защитники в российском плену. По его словам, с каждым годом насилие только усиливалось, а пытки током стали для оккупантов массовой практикой с 2024 года.

