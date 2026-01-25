'Арсенал' почти выиграл группу Лиги чемпионов – означает ли это будущую победу в турнире?

Групповой этап Лиги чемпионов завершается уже совсем скоро. Невероятно, но там в лидерах идет "Арсенал"! В этом сезоне канонирам будто нет равных, а их состав наиболее сбалансированный. Значит ли это, что Артета может выиграть турнир? Что об этом говорит статистика? OBOZ.UA рассказывает все детали.

"Арсенал" выиграл группу. Но почти. Почему?

Английский клуб проводит невероятный сезон: они одновременно лидеры и в АПЛ, и в ЛЧ. Это единственный клуб из 36-ти в Европе, который до сих пор не уступал и есть возможность пройти Этап лиги с восемью победами; для Артеты это классная отметка к резюме. Имея 21 балл, "Арсенал" держит расстояние от "Баварии", у которой 18 очков. На сегодня это единственные команды с гарантированным билетом в 1/8 Лиги чемпионов. Все, кто ниже, – бьются только за 6 мест, которые помогут обойти такой лишний этап плей-офф. Но несмотря на то, что в очной встрече немцы уступили 3:1, канониры все еще не гарантировали себе первое место. Все из-за 18 пункта Регламента.

По нему главной становится разница мячей. Перед 8 туром англичане имеют +18 (20:2), у немцев +13 (20:7); все из-за того, что подопечные Компани умудрялись пустить в свои ворота едва ли не в каждой игре в еврокубках. Если клубы выровняются по очкам и по разнице мячей (маловероятно, но рассмотрим такой сценарий), то дальше будут проверять, кто больше забил, затем – кто был точнее на выезде, а дальше – кто больше выиграл вообще и на чужом поле. И можно было бы дать шанс Байерну, если бы не 8-й тур.

"Арсенал" играет дома с "Кайратом", в Лондоне (иронично) встретятся первый и последний клубы таблицы. Алматинский клуб на этом завершает свои выступления в ЛЧ, у них никаких шансов подняться даже на 32 место. Тогда как "Бавария" заключительный тур проводит против ПСВ. Нидерландская команда имеет сложную задачу: 8 очков и 22-е место, а на их поражение подстерегают сразу 10 клубов, ведь тогда можно будет обойти эйндховенцев в таблице. И против мюнхенской команды ПСВ нужна хотя бы ничья, которая сохранит шансы на продолжение еврокампании. "Арсенал" и "Бавария" имеют прекрасную возможность назабивать, хотя канонирам для победы в Этапе лиги хватит и ничьей.

Триумф на Этапе лиги = команда победит в ЛЧ?

Пока это только второй сезон в новом формате, поэтому проверить такое мнение не можем. ПСЖ для своего первого уханя и рекордного по голам финала пришлось проходить стадию плей-офф с двумя дополнительными матчами после финиша в середине таблицы. За последние же 5 сезонов, когда был еще групповой этап в квартетах, все прагматично: будущий победитель ЛЧ легко выигрывал свою четверку. "Бавария" в розыгрыше 19/20 и "Реал" в розыгрыше 23/24 делали это с максимальным количеством очков.

Успешный пример есть в других евротурнирах. (Не)случайное попадание "Челси" в Лигу конференций показало, что откровенный фаворит во время групповой стадии может выигрывать. Конечно, это вообще другого уровня турнир, но сам факт – для Марески победа записана как абсолютный успех. Там еще успел зажечь и Мудрик, пока не началась эпопея с мельдонием. В Лиге Европы 24/25 было иначе: в принципиальном финале против МЮ кубок выиграл английский "Тоттенхэм", однако в общей таблице шпоры финишировали лишь четвертыми. В этом году у "Арсенала" для ЛЧ есть интересная звезда – Жезус.

Английское представительство до сих пор максимальное

Перед последним туром ЛЧ и ЛЕ, Англия сохраняет максимальное представительство в Европе – аж 9 клубов, максимум на этот год. Сразу 6 команд проживают в элите. "Арсенал", как мы уже говорили, гарантированно идет дальше. Не так далеко "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". "Ньюкасл" вместе с "Челси" еще борются за лучшие места под солнцем первой восьмерки. Хуже всего пока дела у "Манчестер Сити", которому все испортило поражение против "Буде". Но все клубы продолжат выступления в следующих стадиях, независимо от итогов заключительного тура.

В Лиге Европы "Астон Вилла" уже тоже гарантировала себе топ-8, а "Ноттингем" не вылетает. В Лиге конференций спрятался 9 клуб с Туманного Альбиона. Главный фаворит – "Кристал Пэлас" – даже несмотря на плохой этап и 10 итоговое место, все еще имеет право на продолжение выступлений. Это немаловажно для таблицы коэффициентов и повторения такого же десанта на сезон 26/27. Кстати, уже вскоре в ЛК будет играть и единственный украинский клуб. "Шахтер" продолжает активную подготовку, чтобы положить как можно больше очков в рейтинг УЕФА, а далее спасти шансы на Путь чемпионов и прямое попадание в групповой этап ЛЧ в следующем году.

А если "Арсенал" дойдёт до финала?

Статистика неумолима: Англия и здесь в лидерах. Ни одна из стран не имела столь много клубов в финалах – аж 9 представителей. Здесь и мастодонты вроде "Ливерпуля" (10 финалов, 6 побед) и МЮ (5 финалов, 3 победы), и легендарные выступления "Челси" (3 финала, 2 победы). А также "Манчестер Сити", который проиграл в 2021-м, чтобы вернуться в 2023-м и взять первого в истории ушастого. А еще иконическая "Астон Вилла" с единственной победной попыткой 1982-го, когда футбол был совсем другим. И даже "Лидс", выходивший в финалы Лиги чемпионов (1975), сегодня в это сложно поверить. Ну и конечно легендарный "Ноттингем": 2 года подряд, 2 финала, 2 победы. Этого до сих пор не смог повторить ни один из европейских клубов.

Ближе всего к Англии подобрались Италия и Германия – по 6 участников финалов. Но выигрывали только двое и трое из них соответственно. Испания с ее рекордным "Реалом", видела в финалах 4 команды, и только две из них торжествовали. Не трудно догадаться какие.

А теперь вопрос: удастся ли "Арсеналу" выиграть? Ведь у канониров был только один финал – тот самый 2006-го года против "Барселоны" (2:1). Так же один раз были в финале шпоры, в английском финале 2019-го против "Ливерпуля" с выигрышем Клоппа. Для прогноза надо обратить внимание на январское обострение, преследующее лондонцев каждый сезон при тренерстве Артеты. Пока оно не распространяется на ЛЧ, но кто знает, что будет дальше в феврале, когда начнется классическое двухматчевое противостояние на пути в Будапешт. По мнению портала Opta, лондонцы имеют 81% на победу. Это было бы очень красиво, через 20 лет после предыдущего финала Лиги чемпионов попасть в него снова и воплотить предсказания в жизнь. Тогда коучу простят все рассказы о "Постоянно вторых".