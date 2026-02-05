На фоне мирных переговоров между делегациями США, Украины и России о прекращении войны, Трамп наносит Путину чрезвычайно тяжелый удар. В начале февраля 2026 г. было объявлено о договоренности между США и Индией, согласно которой Индия соглашается прекратить закупку российской нефти. Это считается "ударом по финансовому фундаменту" военной стратегии РФ, поскольку Индия была одним из крупнейших альтернативных покупателей после введения западного эмбарго.

Доходи Росії від нафти та газу в 2025 році впали на 24% порівняно з минулим роком, досягнувши історичного мінімуму за останні 5 років. У 2026 році очікується, що частка енергоресурсів у бюджеті становить лише 22%, що значно обмежує можливості для подальшого нарощування військових витрат.

Експерти та політики, зокрема президент США Дональд Трамп, зазначають, що позбавлення Росії нафтових доходів є ключовим інструментом для припинення війни, оскільки це змушує Кремль обирати між фінансуванням армії та підтриманням внутрішньої соціальної стабільності на тлі виснаження резервів.

Ось про те, як змусити Путіна припинити війну і піде мова у цьому матеріалі, але спочатку про наше сьогодення.

Закінчилися два надзвичайно важких зимових місяців. Складається враження, що люті морози і варварське знищення путіним генеруючих потужностей України і нестерпні умови життя без світла, тепла, води стали ще одним тяжким випробуванням українців на стійкість і мужність.

Але, якби на фронті не було важко, наші герої в нестерпних умовах відважно тримають оборону, а українці в тилу, в не менш жахливих умовах продовжують жити і перемагати.

Україна наближається до четвертої річниці початку цієї жахливої війни. Тільки вдумайтеся, завершується четвертий рік, коли божевільний правитель Росії, начхавши на усі міжнародні зобовʼязання і встановлені порядки, в центрі Європи, на виду у всього світу планомірно і жорстоко намагається знищити народ з тисячолітньою історією, тільки тому, що цей народ хоче жити вільно і незалежно у своїй країні. Але, частина світової спільноти не звертає уваги на такий масовий сучасний Холокост українського народу.

Нам допомагають європейські та інші друзі і партнери, усвідомлюючи, що поки українці ціною свого життя боронять східні кордони, війна не прийшла в їх життя. Але, безумовно, головна наша надія і сподівання була на Сполучені Штати, на американський народ.

Можна по різному оцінювати ту допомогу і підтримку, яку надають нам Сполучені Штати, але фактом залишається те, що з 20 січня минулого року, коли Дональд Трамп знову повернувся у Білий дім, жодного пакету допомоги Україна не отримала. Замість реальної допомоги, нам українцям, наші друзі американці налагоджують бізнесові контакти з агресором і намагаються примусити Україну піти на істотні територіальні поступки в інтересах путіна. Війна продовжується і йде повним ходом. Щодня гинуть тисячі людей, руйнуються українські міста і села. путін здійснює цілеспрямоване знищення українців і української державності.

Світова спільнота засуджує цю зухвалу агресію правителя Росії, але це не заважає йому щодня убивати українців - малолітніх дітей, жінок, людей похилого віку.

Щодня і щоночі сотні ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет прицільно бʼють по цивільній і критичної інфраструктурі, житловим кварталам, лікарням і дитячим закладам. Ці варварські удари російських військ носять терористичний характер, оскільки вбивають мирне населення.

Довгий час Дональд Трамп був одержимий бажанням отримати Нобелівську премію миру і робив багато заяв щодо можливості швидкого завершення війни в Україні. Але, на фоні цих заяв, усі жахіття війни продовжувалися. Незважаючи на це, МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин між США і РФ.

"Російська сторона вважає важливим… перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення та повернення нашої конфіскованої дипвласності. Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою та Вашингтоном", – заявили у російському міністерстві.

Там додали, що якщо США підуть на відновлення відносин з Росією, "перед американцями відкриються дуже перспективні і вигідні, перш за все, для них самі горизонти співпраці з нами".Серед напрямків – вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, співпраця в Арктиці, штучний інтелект та космос.— "Ми б привітали успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі буде розвиватися на рівноправній та взаємоповажній основі", – заявили в МЗС.

Тобто, американська влада замість того, щоб допомагати жертві агресії, відкрито чи таємно веде переговори з путіним про взаємовигідні бізнесові контракти, що з однієї сторони суперечить демократичним основам і справедливості, на яких побудована американська держава, а з іншої сторони - суперечить волевиявленню виборців, які в переважній більшості підтримують справедливу боротьбу українців і підтримують надання Україні необхідної допомоги.

Не дивно, що і відношення українців до президента США різко погіршилося. На початок 2026 року ставлення українців до Трампа є переважно негативним. Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", результати якого були оприлюднені наприкінці січня 2026 року, 72% українців ставляться до нього негативно, але і світові рейтинги Трампа також демонструють падіння — наприклад, у січні 2026 року його рейтинг у США впав до рекордно низьких 38-39% на тлі економічних та міграційних труднощів.

Разом з тим, ми вимушені усвідомити, що тільки США і президент Трамп, здатні надати Україні таку допомогу, яка буде достатня для повного відновлення українського суверенітету у міжнародно визнаних кордонах. Разом з тим, надання військової чи фінансової допомоги далеко не єдиний спосіб допомоги Україні і що є інші не менш ефективні можливості припинити війну і відновити справедливість.

При усій екстравагантності і непередбачуваності Трампа не можна його не дооцінювати, як потужного світового лідера, який очолює найбільш могутню країну світу. Мені здається, що саме Трампу може вдатися те, що вдалося іншому республіканцю - 40 президенту Роналду Рейгану, який без застосування армії і ядерного арсеналу розвалив надзвичайно потужну країну, якою був радянський союз. "Імперія зла", як вдало двома словами охарактеризував Рейган ту країну, яка займала 1/6 планети і яка спричинила багато горя і страждань перш за все, своїм громадянам.

Рональд Рейган був видатним американським президентом, якого памʼятають і завжди будуть поважати, як видатного державного діяча. Він не просто чекав краху СРСР, а цілеспрямовано прискорював його крах через комплексну стратегію, яку часто називають планом перемоги в Холодній війні. Як йому це вдалося:

1.Економічне виснаження:

Адміністрація Рейгана розгорнула масштабне нарощування військових витрат, змушуючи Кремль витрачати колосальні ресурси, щоб не відстати в гонці озброєнь.

2."Зоряні війни" (СОІ):

Програма Стратегічної оборонної ініціативи налякала радянське керівництво технологічним відставанням. Спроба наздогнати США у сфері космічного захисту стала непосильним обтяженням для дефіцитної економіки СРСР.

3.Доктрина Рейгана:

США перейшли від стримування до активного витіснення комунізму. Це включало підтримку антирадянських рухів по всьому світу — від моджахедів в Афганістані до профспілки "Солідарність" у Польщі.4.Технологічна блокада:

Рейган суттєво обмежив доступ СРСР до західних високих технологій та кредитів, що вдарило по промисловості "імперії зла".

5.Ідеологічний наступ:

Публічно назвавши СРСР "імперією зла" у 1983 році, він позбавив радянського режиму моральної легітимності на міжнародній арені та надихнув дисидентів усередині країни.

Хоча внутрішні проблеми СРСР та реформи Горбачова були критичними факторами, однак саме тиск Рейгана створив умови, за яких радянська система більше не могла функціонувати в колишньому режимі.

Не можна в повній мірі стверджувати, що сучасна Росія підійшла саме до такої межі, за якою розвал, або громадянська війна. Але, абсолютно буде правильним сказати, що бездарна і агресивна політика путіна привели Росію до цієї межі. Це розуміють в аналітичних чи експертних колах. Це розуміють і політики.

"Золотий купол" (Golden Dome) — це амбітна ініціатива Дональда Трампа щодо створення багаторівневої системи протиракетної оборони (ПРО) США. Потенційний "руйнівний" вплив цього проекту на путінську Росію полягає не в фізичному знищенні країни, а в радикальній зміні геополітичного балансу та економічному виснаженні РФ.

Ось ключові аспекти, як ця система може вплинути на Росію:1. Підрив ядерного стримування.

Російська військова доктрина тримається на принципі "гарантованого взаємного знищення". Якщо США створять "непроникний щит", здатний перехоплювати міжконтинентальні балістичні та гіперзвукові ракети: Втрата важеля впливу: Ядерний шантаж Кремля втрачає сенс, оскільки США стають захищеними від удару у відповідь.Перехоплення на зльоті: Система планується як така, що знищує ракети на етапі розгону (boost phase), коли вони найбільш уразливі та перебувають ще над територією агресору.

Економічне виснаження (Нова гонка озброєнь).

Як і програма "Зоряних воєн" Рейгана, "Золотий купол" змушує Росію вступати в технологічну гонку, яку вона не може собі дозволити: Астрономічні витрати: Поки США виділяють мільярди на розробку (початковий внесок — $25 млрд), РФ змушена витрачати величезні ресурси на модернізацію своїх ракет для обходу системи ПРО.Технологічне відставання: Використання космічних сенсорів та штучного інтелекту (у співпраці зі SpaceX та Palantir) ставитиме РФ у позицію наздоганяючого в умовах санкцій.

Геополітична ізоляція

Проект передбачає розміщення елементів системи не тільки в США, а й в Арктиці (Гренландія) та Європі: Захист союзників: Трамп припустив, що "Купол" може захищати і війська союзників, що зміцнює вплив США та послаблює російський тиск на сусідні країни.Контроль за космосом: Мілітаризація орбіти за допомогою спутників-перехоплювачів розглядається Москвою як пряма загроза її безпеці. Реакція Кремля: Російська влада вже назвала проект "дестабілізуючим" та "провокаційним". Військові експерти РФ намагаються переконати, що їх ракети "Циркон" та "Сармат" здатні обійти цей щит, проте сам факт розгортання "Купола" нівелює статус Росії як "рівного" стратегічного суперника США.

Реалізація цієї системи протиракетної оборони США вимагатиме астрономічних витрат, що оцінюються, за даними Bloomberg, більш ніж $1,1 трлн.( за деякими оцінками незалежних експертів 3.6 трлн.).Ця сума перевищує початкові оптимістичні оцінки в $175 млрд і ставить проект до низки найдорожчих в історії, включаючи створення багаторівневого захисту, виробництво тисяч протиракет та операційні витрати.

Для реалізації системи до 2030 року США необхідно вийти на виробництво понад 1000 протиракет PAC-3 MSE на рік, що потребує колосальних інвестицій в оборонну промисловість. У проекті беруть участь великі оборонні концерни (Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX) та стартапи (Palantir, Anduril), що передбачає багатомільярдні контракти.Планується створення шару перехоплення з 200 озброєних супутників. У зазначені $1,1 трлн не включено витрати на НДДКР (дослідницькі роботи), обслуговування та оплату персоналу, що може ще більше збільшити підсумкову вартість. Навіть створення урізаної версії системи, здатної протистояти лише одній великій загрозі, оцінюється у $844 млрд. Терміни реалізації проекту до 2029 року експерти вважають нереалістичними через складність та масштаб необхідних фінансових вливань.

На лютий 2026 року, Росія розглядає американський проект "Золотий купол" (Golden Dome) — багаторівневу систему протиракетної оборони (ПРО) — як пряму загрозу стратегічній стабільності.У відповідь на американську ініціативу "Золотий купол" (Golden Dome), Путін та російське керівництво озвучили низку військово-технічних та політичних заходів:

Військово-технічні заходи

1.Розгортання нових ракет:

У вересні 2025 року Путін оголосив про зняття мораторію на розгортання ракет малої та середньої дальності як про необхідну відповідь на погрози США.2.Демонстрація "невразливої" зброї:

Росія робить ставку на системи, здатні оминати будь-яку ПРО. До них відносяться: "Буревісник": міжконтинентальна крилата ракета з ядерною установкою, здатна перебувати у повітрі необмежений час та обходити зони виявлення радарів. "Посейдон": автономний підводний апарат (ядерна торпеда), призначений для ураження прибережних цілей в обхід систем ПРО.3.Нарощування ядерного арсеналу:

В умовах закінчення договору СНО-3 (5 лютого 2026 року) Росія може відмовитись від обмежень на кількість розгорнутих боєголовок, щоб гарантовано долати "Золотий купол" масовим ударом.4.Космічна протидія:

Росія та Китай висловили стурбованість планами США розмістити елементи перехоплення у космосі, попередивши про можливість перетворення орбіти на арену збройного протистояння.

5.Дипломатичні та політичні кроки

Альянс із Китаєм: Путін і Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, засудивши "Золотий купол" як фактор, що дестабілізує глобальну безпеку та підриває стратегічний паритет.

На саміті в Анкориджі (серпень 2025 року) і в наступних заявах Кремль наголошував, що створення ПРО змусить Росію вживати "адекватних заходів", не обмежуючись словами.

Гонка озброєнь проти американської програми "Золотий купол" (системи ПРО) для захисту материкової частини США) може мати для Росії критичні наслідки, схожі на фінал Холодної війни.

Давайте спробуємо їх перерахувати:

-економічне виснаження.

Завдяки чому, російська економіка ризикує увійти до фази серйозної стагнації чи рецесії. Військові витрати вже поглинають близько 44% федеральних податкових надходжень. Спроба змагатися із багатомільярдним бюджетом США на створення ПРО може призвести до остаточного вичерпання ресурсів Фонду національного добробуту;-злам системи стримування.

Після припинення участі РФ у договорі СНО-ІІІ та закінчення його термінів у лютому 2026 року, світ вступає у фазу безконтрольного нарощування ядерних потенціалів. Експерти проводять прямі паралелі із "Зоряними війнами" Рональда Рейгана, які фінансово знекровили СРСР;

- технологічне відставання.

Створення контрзаходів проти "Золотого купола" вимагатиме колосальних інвестицій у гіперзвук та космос в умовах санкцій, що ще більше загальмує цивільні галузі економіки.

- загроза дестабілізації.

Прогнози на 2026 рік включають сценарії падіння ВВП до 0,8% та зростання державного боргу, що може підірвати внутрішню стабільність.

Таким чином, для Росії ця гонка загрожує повторенням долі Радянського Союзу: економічним навантаженням та наступною системною кризою.

Рональд Рейган зміг без жодного пострілу, без погроз і шантажу ядерною зброєю, розвалити найбільшу країну у світі, яка займала 1/6 частина суші, у якій проживало майже 300 мільйонів людей і яка мала більше ніж пʼяти мільйонні збройні сили та найбільший у світі ядерний потенціал, будемо сподіватися що і Дональду Трампу вдасться розвалити путінську Росію, без мільйонних жертв і глобальної катастрофи.