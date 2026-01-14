Эпоха больших увольнений. Кого из футбольных тренеров выгнали в новом году и кого собираются выгнать еще

С начала года европейский футбол всколыхнули сразу 3 громких увольнения. На неделе Алонсо покинул "Реал", а до этого в январе остались без тренера "Юнайтед" и "Челси". Но что могло поспособствовать таким радикальным решениям и кто может уйти еще? OBOZ.UA рассказывает о громких изменениях на тренерских мостиках крупных клубов Европы.

Видео дня

Алонсо – самое громкое увольнение с привкусом будущего развала

Увольнение Алонсо за поражение "Барселоне" выглядело бы свершившимся действием, если бы не одно но: прямо сейчас "Реал" – это пустой клуб без идеи внутри. Показательным стал финал Суперкубка: после поражения, мадридцы даже не смогли построить чемпионский коридор, нормальный жест в честь триумфатора. Так делают все, даже в УПЛ. Скорее всего с подачи нескольких футболистов (Мбаппе точно среди них), окончательное решение по испанцу было принято. Можно говорить, что "Реалу" пороблено именно с тренерами своей страны, но такая ли банальная проблема?

Это большое разочарование в игроках. Тренер – главная персона, которая должна быть авторитетом. Но если нет поддержки со стороны руководства, то ему просто нет возможности управлять активами. Ведь тренер строит футбол, а его активы – это футболисты, которые выполняют задачи. Исполнители есть, вот только они находятся в "Реале" далеко не за игрой. Увольнение Алонсо стало шоком для многих, но он не потеряется где-то в пропасти: одиозная персона с чемпионским бэкграундом "Байера" и хорошими профессиональными навыками получит хорошее назначение. Только нужны выводы, чтобы больше не попадаться в ловушку людей, похожих на Переса.

Новый наставник сливочных теперь должен покорить гонорливых звездных футболистов. Не поможет в этом ужасный календарь: кубковая игра против "Альбасете" с возможностью вылета; сосед по Ла Лиге "Вильярреал"; "Монако" и "Бенфика" в Лиге чемпионов, есть большая возможность остаться вне первой восьмерки. Этим новым наставником стал Арбелоа, говорят, что он знает структуру изнутри. Сам Альваро назначение прокомментировал словами об осуществлении мечты, полной отдаче и ставке на академию. А еще Арбелоа сказал, что в команде есть футболисты с 6 победами в ЛЧ. И будут ли его серьезно воспринимать, если он сразу начинает прогибаться под их звездность? Ведь на менталитет победителей пока никакого намека. Можно ли считать, что "Реал" уничтожил сам себя?

Аморим – логичное ли увольнение?

Проблема "Юнайтед" – не Аморим. Проблема – все люди в структуре, начиная от верхушки до самих игроков. Это был уже 10 тренер со времен Фергюссона и руководству следовало бы увидеть тенденцию: часто менять коуча не поможет на дистанции, ведь перестройка за перестройкой не помогает.

У Рубена не получилось сразу. Плохая аура после оскорблений со стороны фанатов "Спортинга" пришла за ним в Англию, поэтому в итоге манкунианцы упали на самое дно. Хотя это надо так уметь: бороться за выживание в АПЛ и одновременно дойти до финала Лиги Европы. Этим летом ему дали 200 миллионов – пришли Кунья, Мбеумо и Шешко, чтобы спасать плохое нападение. Для клуба вне еврокубков это безумные расходы. Но на днях, уже без португальца, МЮ потерял шансы вообще на любой трофей. Произошел парадокс: как только Аморим улучшил игру команды, поражений стало меньше, а у того самого фаната появилась надежда сходить к барберу – его уволили.

Нерациональное использование ключевого для МЮ Бруну Фернандеша стало катализатором слома всей системы. Полузащитник имеет большое доверие, но вынужден играть под давлением, еще и в конкуренции с Кобби Мейну. Когда фанаты остались без любимца в главной роли, для них это стало последним шагом. Аморим только начал исправлять ситуацию, но оказалось, что сила доверия в МЮ полярна и находится глубже тренера. Проблема в том, что коуч сможет ссылаться на проблемы в самом клубе. Но будет ли решение для красных, где побед нет с прошлого года?

Мареска – что вообще произошло?

Контракт до 2029-го, с возможностью продления. Замечательные условия для тренера "Челси", который принес клубу победу на неоднозначном турнире в США и переиграл сильнейший клуб Европы – ПСЖ. Но Мареска просидел на посту очень мало. Лондонцы внезапно искали наставника и забрали его из чемпионского "Лестера". Все смеялись над командой на 40 человек, но это был отличный замысел, когда лондонцы смогли разделить ресурс на все турниры. Но ESPN пишет, что после Клубного чемпионата мира руководство начало пугаться того, какой стала организация работы.

Несмотря на громкие результаты (разгром "Барселоны" и ничья с "Арсеналом"), реакция болельщиков на Мареску грозила подорвать прогресс команды. Большая война у Энцо шла и против собственных медиков. Модель "Челси" предполагает, что врачи главные, тренер на них не может влиять, а вот они – еще как! Все советы должны быть восприняты и выполнены, независимо от мнения коуча. Итальянец считал иначе: европейские медиа пишут, что он мог держать только что восстановленного игрока на поле дольше, чем это было нужно, чем вызывал ему новые повреждения и дополнительную работу медикам. Зато сам Мареска скрыто жаловался, что ему указывают, когда делать замены игроков, что мешало плану на игру (и, возможно, привело к поражению против "Лидса"). Как следствие, Энцо получил письмо счастья прямо на Новый год. За эти 2 недели аристократы провели 3 игры под руководством Росеньора: в АПЛ без побед, в кубке разнесли "Чарльтон". Пока это совсем не показательно.

Кто следующий?

Тренд пошел дальше, он точно не остановится в эти дни. Следующим в очереди рисуют Слота: в "Ливерпуле", после чемпионского сезона, случился ужасный менеджмент, а приобретённые за большие деньги множество футболистов только-только начали раскрываться. При нем на второй год Салах превратился просто в игрока, которого порой может обыграть даже ребенок. Здесь целый комплекс проблем, которые после звездного сезона не могут принять. Давление на голландца немного сдержала победа над "Барнсли", ведь на сегодня Кубок Англии – единственный турнир, который "Ливерпуль" действительно имеет шанс выиграть. Позади три очень разные ничьи в АПЛ, против "Лидса", "Фулхэма" и "Арсенала". Но на ближайший месяц в календаре собрались две игры ЛЧ, "Манчестер Сити" и еще один кубковый поединок. Вероятность нового коуча в Мерсисайде уже весной – очень велика.