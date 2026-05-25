'Ребята, я просто не хотел': Усик отреагировал на критику боя с Верховеном

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) посмеялся над теми болельщиками и экспертами, которые назвали нервной его победу над Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Многие зрители отметили, что украинец заставил понервничать своих поклонников.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, Усик отреагировал на критику. Наш соотечественник, который, несмотря на все трудности, сумел остановить Верховена, с иронией отметил, что старался сохранять интерес к поединку, где он считался однозначным фаворитом.

"Многие говорят, что было напряженно смотреть мой бой с Рико. Ржу. Ребята, я просто не хотел, чтобы вы скучали. Ну, камон!" – прокомментировал Усик.

Напомним, украинец победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!