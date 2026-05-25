Почему вдруг именно сейчас разворачивается антимигрантская кампания? Неужели так много на улицах наших жителей стран Азии, Африки или Южной Америки?

Далее текст на языке оригинала.

Була б хоч якась логіка у розгортанні такої кампанії після війни. Наша влада майже нічого не робить для проведення ефективної політики демографії. Мій закон про це не розглядається роками. Ніхто ефективно не займається поверненням біженців, ефективною допомогою ВПО і збільшенням народжуваності. Після війни відбудова потребуватиме робочих рук, яких бракуватиме.

Але зараз рук потребують ЗСУ.

Тому для мене відповідь очевидна. Деякі підрозділи ЗСУ через брак людей почали залучати іноземців для захисту України. Бійці "Хартії", між іншим відкрито пишуть про це.

Щоб зірвати цей процес так само, як зриває Росія власним ресурсом і руками популістів, корупціонерів і корисних ідіотів процес мобілізації, треба перетворити Україну на ксенофобську расистську державу. Щоб люди з інших країн боялися сюди їхати працювати за контрактом у ЗСУ.

Усі ці ролики з мереж, відео з демонстрацій і тексти поширюють і у нас, і у країнах, звідки деякі підрозділи планують рекрутувати бійців.

Головна мета – обескровлення армії.

Брати участь у будь-яких компаніях, які не дозволяють поповнювати лави зсу – грати на росію.