'Разнылся. Ему повезло': экс-чемпион мира высмеял Фьюри из-за трилогии с Усиком

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высмеял Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) за желание провести третий поединок против Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец отметил, что Цыганский король откровенно врет, когда обвиняет судей в несправедливых решениях в пользу украинца в двух боя 2024 года.

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Об этом Фроч заявил на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Экс-боксер подчеркнул, что Усик вчистую переиграл Фьюри в обоих противостояниях, а в первом бою британцу и вовсе повезло, когда судья спас его от досрочного поражения.

"Только что прочитал, как Фьюри разнылся из-за поражений Усику. В первом бою ему повезло, что он не получил удар в подбородок в конце девятого раунда. Рефери вмешался и спас его. Затем он снова проиграл в реванше. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Александру Усику, он один из лучших. У Фьюри есть преимущество в длине ног, в росте и в большом весе. Его победил на самом деле полутяж. Он уработал Фьюри дважды, и сделает это в третий раз", – сказал Фроч.

На прошлой неделе Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри "слетел с катушек" и поделился новостью о российском диктаторе Владимире Путине. Также он высказал желание побывать в Москве.

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