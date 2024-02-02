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Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
5,6 т.
Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) пообещал подраться с Александром Усиком (21-0, 14 КО) максимально быстро после восстановления от травмы. Комментируя отмену боя 17 февраля, Цыганский король отметил, что разочарован этим фактом, ведь находился в отличной форме.

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Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем
Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Соответствующее заявление Фьюри сделал на своей странице в социальной сети Instagram. Британский боксер также показал фото, якобы сделанную во время тренировочного лагеря во время подготовки к поединку против Усика. При этом на снимке еще не видно рассечения, которой Тайсон получил во время спарринга.

Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем
Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

"Ничего не могу поделать с тем, что получил травму во время спарринга. Но что я могу сказать: у Усика были реально серьезные проблемы, ведь я нахожусь в фантастической форме. Я перенесу бой на самое ближайшее время. 2024-й – невероятный год для команды Цыганского короля", – прокомментировал Тайсон.

Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

В ответ, промоутер украинца Александр Красюк посоветовал британцу подумать об уходе из бокса. "Желаю скорейшего восстановления. Бог послал тебе знак. Подумай о пенсии, братан", – написал он.

Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Отметим, что по данным СМИ, Усик не станет отказываться от выхода на ринг 17 февраля. Журналисты уже назвали имя наиболее вероятного соперника.

Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Как сообщали OBOZ.UA, бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок Усика и Фьюри не состоится в запланированные сроки.

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