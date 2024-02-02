Усик избежал серьезных проблем: Фьюри сделал новое заявление об отмене боя с украинцем

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) пообещал подраться с Александром Усиком (21-0, 14 КО) максимально быстро после восстановления от травмы. Комментируя отмену боя 17 февраля, Цыганский король отметил, что разочарован этим фактом, ведь находился в отличной форме.

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Соответствующее заявление Фьюри сделал на своей странице в социальной сети Instagram. Британский боксер также показал фото, якобы сделанную во время тренировочного лагеря во время подготовки к поединку против Усика. При этом на снимке еще не видно рассечения, которой Тайсон получил во время спарринга.

"Ничего не могу поделать с тем, что получил травму во время спарринга. Но что я могу сказать: у Усика были реально серьезные проблемы, ведь я нахожусь в фантастической форме. Я перенесу бой на самое ближайшее время. 2024-й – невероятный год для команды Цыганского короля", – прокомментировал Тайсон.

В ответ, промоутер украинца Александр Красюк посоветовал британцу подумать об уходе из бокса. "Желаю скорейшего восстановления. Бог послал тебе знак. Подумай о пенсии, братан", – написал он.

Отметим, что по данным СМИ, Усик не станет отказываться от выхода на ринг 17 февраля. Журналисты уже назвали имя наиболее вероятного соперника.

Как сообщали OBOZ.UA, бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок Усика и Фьюри не состоится в запланированные сроки.

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