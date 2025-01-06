'Побьет любого': Бриедис сказал, что произойдет с Дюбуа в реванше с Усиком

Бывший латвийский боксер Майрис Бриедис выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) легко выиграет реванш у Даниеля Дюбуа (22-0, 21 КО). Экс-чемпион мира в тяжелом весе поставил под сомнение класс британца, отметив, что наш соотечественник имеет более значимые победы.

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Такое мнение Бриедис озвучил в эфире своего YouTube-канала. Бывший соперник Усика добавил, что Дюбуа значительно уступает украинцу а умениях и понимании бокса, а также в его актив можно записать лишь победу над уже практически списанным Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"У Дюбуа отличные природные данные, но у него низкий боксерский IQ. И я хочу спросить – на ком он вырос? На разбитом Джошуа? А Усик за это время вырос раз в пять больше. Посмотрите, кого он побил. Блин, он два раза выиграл у Фьюри, который был непобежденным. Фьюри сейчас выйдет и побьет любого другого супертяжа. По этом я думаю, что в реванше с Дюбуа для Александра сложится все еще легче, чем в первом бою", – сказал Бриедис.

Ранее Дюбуа категорично высказался об Усике, у которого потребовал реванш, выскочив в ринг после победы Александра над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) 21 декабря. Британец также объяснил свой этот поступок.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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