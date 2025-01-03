Усик может отказаться от чемпионства ради камбэка Кличко – СМИ

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) может поспособствовать возвращению на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО). Наш соотечественник может освободить один из титулов и позволить соотечественнику попытать стать самым возрастным обладателем пояса в истории.

Видео дня

Такое развитие событий озвучило авторитетное издание World Boxing News. По данным британских журналистов, ситуация, когда Усик откажется от титула Всемирного боксерского совета (WBC) для того, чтобы Кличко-младший провел реванш с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) не выглядит невозможной.

При этом важно отметить, что победа Даниеля Дюбуа (22-0, 21 КО) над Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) 22 февраля откроет путь к поединку британца против украинца за звание абсолютного чемпиона мира. В этом наверняка будут заинтересованы все организации, так что Кличко придется отложить свое возвращение.

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме. Кроме того, британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) назвал бой с Фьюри своей целью на 2025 год.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023-го, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. После реванша украинца с Фьюри боксер из Лондона выскочил в ринг и потребовал от Александра реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг после победы в реванше над Тайсоном Фьюри. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!