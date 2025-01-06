'Его кто-то должен остановить': Дюбуа категорично высказался об Усике, оценивая реванш украинца с Фьюри

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил уверенность в том, что сможет побить Александра Усика (23-0, 14 КО). При этом британский чемпион супертяжелого веса отметил справедливость победы украинца над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше.

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Такое мнение Дюбуа выразил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 27-летний лондонец добавил, что во второй раз победить Фьюри нашему соотечественнику помогло то, что он явно выглядел лучше в концовке поединка, сумев забрать решающие раунды и склонить чашу весов в свою пользу.

"Он прошел всех британцев. Его кто-то должен остановить. Реванш с Фьюри был очень близким, на мой взгляд. Но Усик его переиграл в пару раундов. Это был отличный бой двух топовых бойцов. Но когда я смотрел поединок, то думал, что лучше их и думал, что готов устроить драку с Усиком или Фьюри. Сейчас я чемпион и намерен двигаться вперед как чемпион", – сказал Дюбуа.

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. После реванша украинца Фьюри боксер из Лондона выскочил в ринг и потребовал от Александра реванша. Даниель уже объяснил этот свой поступок.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

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