"План сработал": Костюк оценил 0:0 в матче "Динамо" с ЛНЗ

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк считает обидной ничью команды в пятом туре Украинской Премьер-лиги с черкасским ЛНЗ. Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные провели практически идеальный матч, который должен был завершиться их победой.

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Об этом Костюк заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует официальный сайт "Динамо". 50-летний специалист подчеркнул, что его команда создала немало голевых моментов, однако в решающий момент не нашлось футболиста, который поставил бы логичную точку.

"По сравнению с предыдущим матчем сегодня команда хорошо работала. Нет ни одного игрока, которого можно было бы упрекнуть в том, что он не бегал или не хотел играть. План и тактика на матч сработали, не удалось только забить гол. Мы создали достаточное количество моментов, наверное, нужно создавать ещё больше и играть более агрессивно в зоне завершения атак. У нас была встреча с руководством и игроками. Мы всё это обсудили. Двигаемся от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч, исправлять ошибки, которые допускаем, и становиться сильнее", – сказал Костюк.

Отметим, что в нынешнем сезоне динамовцы уже успели вылететь из еврокубков, а в чемпионате страны до этого с треском проиграли новичку элитного дивизиона "Буковине".

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал тренера, который возглавит "Динамо" после отставки Игоря Костюка.

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