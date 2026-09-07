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"План сработал": Костюк оценил 0:0 в матче "Динамо" с ЛНЗ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Костюк высказался об очередной неудачи 'Динамо'
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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк считает обидной ничью команды в пятом туре Украинской Премьер-лиги с черкасским ЛНЗ. Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные провели практически идеальный матч, который должен был завершиться их победой.

Об этом Костюк заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует официальный сайт "Динамо". 50-летний специалист подчеркнул, что его команда создала немало голевых моментов, однако в решающий момент не нашлось футболиста, который поставил бы логичную точку.

"Динамо" сыграло 0:0 с ЛНЗ.
Игорь Костюк.

"По сравнению с предыдущим матчем сегодня команда хорошо работала. Нет ни одного игрока, которого можно было бы упрекнуть в том, что он не бегал или не хотел играть. План и тактика на матч сработали, не удалось только забить гол. Мы создали достаточное количество моментов, наверное, нужно создавать ещё больше и играть более агрессивно в зоне завершения атак. У нас была встреча с руководством и игроками. Мы всё это обсудили. Двигаемся от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч, исправлять ошибки, которые допускаем, и становиться сильнее", – сказал Костюк.

Отметим, что в нынешнем сезоне динамовцы уже успели вылететь из еврокубков, а в чемпионате страны до этого с треском проиграли новичку элитного дивизиона "Буковине".

Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу.
Против ЛНЗ динамовцам не удалось забить.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал тренера, который возглавит "Динамо" после отставки Игоря Костюка.

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