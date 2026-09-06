"Динамо" с новым вратарем не смогло победить ЛНЗ в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" не сумело обыграть ЛНЗ в матче пятого тура чемпионата Украины. Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась без забитых мячей, а команда Игоря Костюка второй тур подряд потеряла очки.

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Старт поединка был перенесен из-за последствий утренней атаки дронов на Киев. После поражения от "Буковины" со счетом 0:3 в предыдущем туре от столичного клуба ожидали более убедительной игры, однако хозяева вновь столкнулись с проблемами в атаке.

"Динамо" владело инициативой на протяжении большей части матча и создало значительно больше моментов. Киевляне нанесли 16 ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ, тогда как ЛНЗ ответил лишь тремя попытками и ни разу не пробил в створ.

Самый опасный эпизод произошел на 59-й минуте. Матвей Пономаренко отправил мяч в сетку после передачи Андрея Ярмоленко, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за положения вне игры.

В этом матче в составе "Динамо" состоялось возвращение Георгия Бущана, который вышел в стартовом составе вместо Вячеслава Суркиса. Арендованный голкипер остался практически без работы, поскольку черкасская команда сосредоточилась на обороне собственных ворот.

Из-за травмы встречу пропустил полузащитник Виталий Буяльский. Во втором тайме тренерский штаб усиливал атаку выходами Эдуардо Герреро и Назара Волошина, однако вскрыть оборону гостей хозяевам так и не удалось.

После пяти туров "Динамо" имеет в активе семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. ЛНЗ увез из Киева одно очко благодаря надежной игре в защите.

Как сообщал OBOZ.UA, неделю назад "Динамо" потерпело сенсационное поражение от черновицкой "Буковины" в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Игоря Костюка на стадионе в Камянец-Подольском проиграли новичку элитного дивизиона чемпионата страны – 3:0.

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