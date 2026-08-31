"Динамо" проиграло 0:3 новичку УПЛ после двух "привозов" вратаря. Видео

Киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение от черновицкой "Буковины" в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Игоря Костюка на стадионе в Камянец-Подольском проиграли новичку элитного дивизиона чемпионата страны – 3:0.

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Главным антигероем встречи стал молодой голкипер "бело-синих" Вячеслав Суркис. 20-летний футболист дебютировал в основе киевлян лишь в феврале нынешнего года и до этого действовал уверенно, но в поединке против "Буковины" собрал целый букет ляпом.

Уже на 12-й минуте Суркис, приняв передачу от партнера, не смог вовремя сориентироваться и перевести мяч на противоположный фланг. В результате его накрыл форвард соперников Олег Кожушко, который удачно подставил ногу под вынос вратаря "Динамо" – 1:0.

Буквально тут же гости пропустили второй, однако в дело вмешался видеопомощник арбитра и его отменили. А уже в начале второго тайма голкипер "бело-синих" привез второе взятие своих ворот. На этот раз он неудачно попытался забрать высокий удар головой игрока соперников и в борьбе с защитником Андреем Бусько уронил мяч за лицевую.

Суркис мог претендовать на фол, так как фол, так как его зацепил рукой футболист "Буковины", однако арбитры не стали менять решение. После этого Вячеслав попросил замену и покинул поле.

Разумеется, динамовцы бросились спасать матч и устроили штурм ворот команды из Черновцов, но не смогли ничего сделать. Более того, увлекшись атакой, гости пропустили контратаку, которую ударом головой завершил хавбек Олег Ильин.

Таким образом киевляне вслед за "Шахтером", который накануне проиграл "Полесью", потерпели первое поражение в сезоне УПЛ

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