'Ограбили и вывели из игры': Усика назвали частью заговора против Фьюри

Отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-2-1, 24 КО) Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын оба раза победил Александра Усика (23-0, 14 КО). По словам британца, организаторы поединков и промоутеры якобы просто ограбили Цыганского короля при помощи украинца, лишив его поясов.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью Seconds Out. Отец Тайсона отметил, что промоутеры "вывели из игры" боксера из-за того, что больше были не в состоянии выполнять его финансовые требовании. При этом Джон выразил уважение к Усику, но добавил, что тот не тянет на звезду супертяжелого дивизиона.

"Его ограбили оба раза, если честно. Просто ему не смогли бы платить те же суммы, если бы он остался чемпионом. Для меня он выиграл оба боя. Они украли у него пояса. Они вывели из игры самого продаваемого бойца, потому что без Тайсона Фьюри у вас нет хорошего партнера. Никакого неуважения к Усику. Он отличный боец, но у него нет харизмы, он не притягивает внимания и не может продавать бой так, как это делает Тайсон Фьюри. Нужно быть больше, чем просто отличным бойцом, когда дело касается больших денег", – сказал Фьюри-старший.

Ранее дочка Тайсона Венесуэла Фьюри выразила нелепое мнение о том, что его отца лишили побед над Усиком из-за страны, которую представляет наш соотечественник.

Напомним, в мае минувшего года наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, пообещав 100-тысячный стадион.

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