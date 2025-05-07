'Мы все знаем': дочка Фьюри рассмеялась при упоминании войны в Украине

Старшая дочь бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Венесуэла назвала ограблением результаты боев боксера с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Девушка также объяснила это тем, что соперник ее отца – украинец, чья страна сопротивляется российской агрессии.

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Об этом Фьюри написала на своей странице в социальной сети Tik Tok, сопроводив упоминание о войне смеющимся смайликом. Дочка Цыганского короля, как называют Тайсона, выложила фрагмент реванша боксеров, в котором наш соотечественник 21 декабря победил единогласным решением судей и подтвердил победу в первом бою соперников.

"Давайте вспомним, когда моего отца ограбили средь бела дня, забрав у него все его пояса, потому что его соперник был из Украины. Мы все знаем, что это произошло из-за войны в Украине", – написала Венесуэла.

В комментариях под роликов большинство пользователей соцсети отметили, что Усик справедливо забрал оба поединка. "Усик победил чисто", "Усик сводил его в школу в обоих боях", "Усик лучше Фьюри", "Ха-ха, рефери скорее спас Фьюри", – ответили дочка боксера.

Напомним, в мае минувшего года наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, пообещав 100-тысячный стадион.

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