Новое решение: Фьюри ответил на вопрос о возвращении в бокс и трилогии с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в очередной раз изменил свою позицию в отношении возвращения на ринг. Цыганский король, который объявил о завершении карьеры после поражения в реванше от Александра Усика (24-0, 15 КО), а затем выразил желание подраться с украинцем в третий раз, теперь исключил возобновление карьеры.

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Об этом Фьюри заявил в интервью телеканалу Sky Sports, который опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Тайсон, которому 12 августа исполнится 37 лет, отметил, что бокс – это вид спорта для более молодых и голодных атлетов.

"Когда вы снова увидите меня в ринге? Никогда. Абсолютно серьезно. Посмотрите на меня, на мою седую бороду. Я слишком стар. Бокс – это спорт молодых парней", – сказал Фьюри.

Ранее британец объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Тайсона, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Менеджер боксера Спенсер Браун заявлял, что звезда супертяжелого веса проведет "разминочный бой" перед трилогией с Усиком.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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