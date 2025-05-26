'Не собираюсь. 99% времени играл с ним': Фьюри дерзко высказался об Усике

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вновь выразил уверенность в том, что он победил в обоих боях с Александром Усиком (23-0, 14 КО) в минувшем году. Цыганский король, как называют британца, отметил, что поединки вышли невероятно интересными, но его ограбили судьи.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy. По словам боксера, который после поражения от украинца объявил о завершении карьеры, он не считает Усика особенным. Также Тайсон добавил, что в первом бою в мае-2024 дурачился, опуская постоянно руки.

"Это было два хороших боях. Очень конкурентных и близких. Я уверен, что выиграл их. Он получил решения, поэтому он победитель. Я не считаю его особенным, честно говоря. Я дважды победил. В первом поединке 99% времени я играл с ним, опуская руки. И он меня поймал в восьмом или девятом раунде. За тот раунд он получил 10-8, но это не означало победу, по моему мнению. Но я не собираюсь сидеть и жевать сопли из-за этого. Я желаю ему удачи", – сказал Фьюри.

Ранее дочка британца Венесуэла пожаловалась на то, что ее отца лишили побед в боях с Усиком из-за войны в Украине. А отец Тайсона Джон Фьюри раскрыл заговоры промоутеров против сына.

Напомним, в мае минувшего года наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, пообещав 100-тысячный стадион.

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