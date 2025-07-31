'Он вернется': Фьюри проведет 'разминочный бой' перед трилогией с Усиком

Бывший чемпион мир в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) готовится к возвращению на ринг. Камбэк Цыганского короля, как называют британского боксера, планируется на следующий год, а главной его целью будет третий поединок против Александра Усика (24-0, 15 КО).

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Об этом в интервью порталу sport.de рассказал менеджер Фьюри Спенсер Браун. По словам представителя 36-летнего англичанина, перед противостоянием с Усиком его подопечный может провести "разминочный бой", причем, возможно, с соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Он вернется. Мы планируем разминочный бой Тайсона в следующем году, а возможно, даже в конце этого года. Соперник? Понятия не имею. Тайсон должен сам заявить о своем желании вернуться. Но все указывает на его возвращение в следующем году. Джошуа? Думаю, бой с ним, вероятно, состоится перед третьим поединком против Усика", – сказал Браун.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем. В свою очередь, Усик подтвердил завершение карьеры после того, как проведет еще два боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри перед боем Александра Усика с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) неожиданно отреагировал на флаг Украины на стадионе "Уэмбли". Также Тайсон называл дату третьего поединка против Александра.

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