Невероятный камбэк: Свитолина добыла волевую победу над пособницей РФ на старте Roland Garros 2026

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добыла невероятно трудную победу в стартовом матче Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Наша соотечественница совершила героический камбэк в противостоянии с очень неудобной для себя Анной Бондар из Венгрии, которая выступала на турнире в РФ в декабре 2022 года, – 3:6, 6:1, 7:6.

Соперницы провели на корте больше 2 часа 26 минут. За это время украинка шесть раз подала навылет, реализовала пять из восьми брейкпоинтов и выиграла 38 активных розыгрышей. В свой пассив Свитолина записала две двойные и 33 невынужденных ошибок.

Первая ракетка страны продемонстрировала невероятный характер. После обмена сетами она проигрывала 1:3, однако сумела взять четыре гейма подряд. В этот момент своим камбэком ответила уже Бондар, которая повела в решающей партии 6:5.

Свитолина взяла свою подачу и перевела матч на тай-брейк, в котором не оставила венгерки никаких шансов – 10:3. Элина продлила свою серию на супертурнире в Париже, где она никогда не вылетала в первом круге.

