'Я не знала, как с этим справлюсь'. Костюк не сдержала слез после матча на Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг Roland Garros после победы над россиянкой Оксаной Селехметьевой. После матча 23-летняя киевлянка не смогла сдержать эмоций, рассказывая о ракетном ударе возле дома ее родителей в Украине.

Костюк призналась, что этот поединок стал одним из самых тяжелых в ее карьере. По словам теннисистки, утром ракета разрушила здание всего в ста метрах от дома ее родителей.

"Я невероятно горжусь собой сегодня. Думаю, это был один из самых сложных матчей в моей карьере. Сегодня утром в 100 метрах от дома моих родителей ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро. Я не знала, как сложится для меня этот матч. Я не знала, как я с этим справлюсь. Часть утра я плакала", – сказала Костюк после игры.

Украинка отметила, что не хочет говорить о себе, поскольку все ее мысли сейчас связаны с происходящим в стране.

"Я очень рада выйти во второй круг, но все мои мысли и все мое сердце сегодня с людьми в Украине. Спасибо всем, кто пришел. Слава Украине", – заявила теннисистка.

Также Костюк объяснила, почему для нее было важно выйти на корт несмотря на события в Украине. По ее словам, главным примером для нее остаются украинцы, которые продолжают жить и помогать другим даже после тяжелых атак.

"Я думаю, важно продолжать двигаться дальше. Мой главный пример – украинский народ. Сегодня утром я увидела людей, которые проснулись и продолжили жить своей жизнью, продолжили помогать тем, кто нуждается в помощи", – сказала Марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая Россия организовала массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. По предварительным данным, в течение первых двух минут враг выпустил по столице не менее восьми ракет типа "Искандер".

Известно о по меньшей мере 69 пострадавших и двух погибших, последствия атаки – пожары и разрушения – зафиксированы во всех районах столицы. Из-за вражеской атаки в Киеве погибли два человека. Россияне убили женщин в возрасте 44 и 86 лет.

