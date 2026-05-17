Свитолина установила исторический рекорд мирового тенниса, побив достижение Сирены Уильямс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала самой возрастной теннисисткой в истории, которой удалось одержать три победы над соперницами из топ-5 мирового рейтинга на одном турнире категории WTA 1000. На момент достижения украинке было 31 год и 235 дней. Ранее рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая в Майами-2013 оформила аналогичный результат в возрасте 31 года и 173 дней.

По ходу турнира в Риме Свитолина последовательно обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину, третью ракетку мира Игу Швентек и четвертый номер рейтинга Коко Гофф. В финале украинка победила американку со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Для Свитолиной этот титул стал третьим в Риме после побед в 2017 и 2018 годах. Также украинка выиграла пятый турнир категории WTA 1000 в карьере и завоевала 20-й титул WTA.

Кроме того, наша соотечественница довела количество побед над теннисистками из топ-10 до 50 за карьеру. В нынешнем сезоне она уже семь раз обыгрывала соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

После триумфа в Риме украинка поднялась на седьмое место мирового рейтинга WTA. В чемпионской гонке сезона Свитолина занимает третью позицию.

