Костюк на Roland Garros разгромила российскую теннисистку, сбежавшую из РФ в Испанию. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№15 WTA) за 80 минут уверенно прошла во 2-й круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых полях Парижа с 24 мая по 7 июня. Матч против Оксаны Селехметьевой (№89 WTA) завершилася со счетом 6:2, 6:3.

Первый сет начался с контроля Костюк: она быстро повела 2:0, взяв подачу соперницы, и закрепила преимущество до 3:0. Селехметьева сумела навязать борьбу и отыграть один гейм на приёме (3:1), однако стабильности на своей подаче не хватало. В дальнейшем сет превратился в череду брейков, где Костюк чаще забирала ключевые розыгрыши и довела партию до 6:2.

Во втором сете Костюк просто смяла опонентку. Марта первой сделала брейк и вышла вперёд 2:0, затем удерживала преимущество, периодически обмениваясь проигранными подачами с соперницей.

При счёте 5:1 украинская теннисистка подошла к подаче на матч, однако Селехметьева сумела сократить отставание, после чего Костюк все же закрыла сет 6:3.

Следующей соперницей Костюк будет победительница встречи между американкой Кэти Волынец (WTA №108) и француженкой Кларой Бюрель (WTA №1483).

Как сообщал OBOZ.UA, россиянка Селехметьева на прошлой неделе перед стартом Roland Garros получила испанский паспорт и теперь будет выступать за Испанию.

