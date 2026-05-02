Костюк обыграла лучшую теннисистку России и с историческим рекордом выиграла супертурнир в Мадриде. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№23 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде с призовым фондом в 1 млн евро, обыграв лучшую теннисистку России Мирру Андрееву (№8 WTA). Финальный матч завершился со счетом 6:3, 7:5. В понедельник Марта впервые с января вернется в первую двадцатку мирового рейтинга и обновит личный рекорд, поднявшись на 15-е место (+8).

Андреева начала матч уверенно и взяла свою первую подачу под ноль. В ответ украинка быстро сравняла счет, отдав сопернице лишь одно очко на своей подаче.

Далее сценарий повторился: Андреева снова уверенно забрала гейм на своей подаче, однако Костюк держала баланс за счет стабильных розыгрышей и взяла свой гейм, уступая по ходу лишь в двух розыгрышах.

Перелом произошел при счете 2:3. 23-летняя киевлянка атаковала с приема, довела розыгрыш до брейк-пойнта, который и реализовала со второй попытки. После этого украинка закрепила преимущество, взяв еще один гейм на приеме: Андреева допустила серию ошибок и не смогла удержать подачу.

При счете 2:5 россиянка имела шанс сократить отставание, но не реализовала брейк-пойнт. Костюк ответила уверенным геймом на своей подаче (5:3). В девятом гейме украинка закрывала сет на приеме. Андреева оказывала сопротивление, отыграла один сетбол, однако Костюк снова вышла на преимущество и реализовала второй шанс.

Ключевым фактором сета стали два подряд брейка Костюк в середине партии и более стабильная игра на приеме: именно этот отрезок обеспечил итоговое преимущество 6:3.

Вторая партия стала настоящей партией брейков. Теннисистки раз за разом брали чужие подачи, при этом у Марты ощущалась небольшая расслабленность после триумфа в первом сете. Андреева без особого труда довела счет до 3:1, когда Костюк включилась в игру и при 3:3 началась настоящая борьба нервов.

Проигрывая 4:5, теннисистка из Украины смогла собраться и отыграть двойной сет-поинт оппонентки. Уже в следующем розыгрыше Костюк не оставила шансов россиянке, сделав 6:5, а затем довела игру до победы.

Напомним, в этой игре наша соотечественница установила сразу несколько исторических достижений.

Дебют на уровне WTA 1000: Это первый в ее карьере финал на турнирах престижной категории WTA 1000.

Марта стала первой украинкой в истории, которая дошла до финала этого турнира с момента его основания в 2009 году.

Она стала первой украинской теннисисткой, которая в течение одного сезона сыграла в финалах всех трех категорий — WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брисбен) и WTA 1000 (Мадрид).

Костюк стала лишь третьей украинкой в истории, вышедшей в финал турниров категории WTA 1000 / Tier I, после Элины Свитолиной и Ангелины Калининой.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Марта обыграла лучшую теннисистку Австрии Анастасию Потапову (№56 WTA), которая до 2026 года выступала за Россию. Матч получился контрастным по содержанию и завершился победой 23-летней киевлянки в трех сетах 6:2, 1:6, 6:1