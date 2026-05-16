Свитолина выиграла супертурнир в Риме, победив в финале лучшую теннисистку США. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Риме с призовым фондом 7 228 080 евро. В финальном матче 31-летняя одесситка в трех сетах за три часа победила первую ракетку США Кори Гофф (№4 WTA) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

Старт встречи получился не очень удачным для нашей теннисистки: проиграв свою подачу, она под ноль отдала чужую. Всего же в первых пяти геймах теннисистки четыре раза подряд проиграли свои подачи, однако после счета 4:4 украинка взяла два решающих гейма.

Переломным стал девятый гейм. Свитолина атаковала вторую подачу соперницы, несколько раз довела розыгрыши до брейкпойнтов и в итоге оформила важный брейк. После этого украинка уверенно подала на сет.

Основополагающим стало преимущество Элины на приеме: она выиграла 43% очков на первой подаче Гофф и 55% на второй. Американка лучше действовала на своем первом мяче и допустила всего одну двойную ошибку против четырех у Свитолиной, однако наша соотечественница регулярно создавала давление на подаче соперницы и чаще переводила геймы в затяжную борьбу.

Борьба нервов продолжилась и во второй партии. Спортсменки по очереди брали свои подачи, при этом Гауф это с каждым разом давалось все тяжелее и тяжелее.

На этом отрезке американка стала чаще выигрывать короткие розыгрыши и заметно лучше контролировала темп на приеме второй подачи Свитолиной. Украинка продолжала цепляться за геймы через длинные обмены ударами,

Ключевой момент случился при счете 5:4 в пользу Элины. Она могла закрыть игру, но проиграла два последующих гейма. Теперь уже Гофф упустила реальную возможность сравнять счет в матче, отдав подачу теннисистке из Одессы. На тайбрейке американке удалось вырвать победу 7:3 и перевести встречу в третий сет.

Однако перелома не случилось. Проводя каждый гейм буквально "на лезвии ножа" Свитолина смогла повести 5:2, а затем с третьего раза реализовать чемпионшипбол.

Комментируя победу, Свитолина отметила, что этот турнир стал одним из самых запоминающихся в её карьере. Она подчеркнула, что сумела сохранить концентрацию в решающие моменты финального матча и довольна тем, как проявила себя в борьбе за трофей.

Спортсменка отдельно отметила работу своего тренера по физической подготовке, указав, что именно он помогает ей чувствовать себя уверенно и комфортно на корте.

Она также рассказала, что во втором сете находилась в двух очках от поражения, но сумела быстро переключиться и сохранить настрой на борьбу в решающем отрезке встречи. По её словам, в таких ситуациях ключевым становится умение быстро перезагрузиться и продолжить играть в свой теннис.

Говоря о статистике в решающих сетах, теннисистка отметила, что не придает этому особого значения, а просто старается до конца навязывать соперницам свой темп и бороться за каждый розыгрыш.

Свитолина стала седьмой в Открытой эре с 1969 года, кому удалось как минимум трижды выиграть турнир в столице Италии. Ранее она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Этот титул стал для нее крупнейшим с 2018 года, когда она выиграла Итоговый турнир. Всего у неё теперь 20 титулов в одиночном разряде на уровне тура при 25 финалах, а также 5 титулов категории WTA 1000 в 6 финалах.

В текущем сезоне она провела третий финал и одержала вторую победу. В январе она выиграла турнир WTA 250 в Окленде.

Теннисистка остается непобеждённой в грунтовых финалах на уровне тура и завоевала восьмой титул на этом покрытии.

После обновления рейтинга она поднимется на три позиции и займёт седьмое место. Следующим турниром станет Roland Garros, стартующий 24 мая.

Кроме того, украинка стала самой возрастной теннисисткой, сумевшей победить сразу двух представительниц топ-5 мирового рейтинга на одном турнире в Риме. Свитолина обыграла вторую ракетку мира Рыбакину и третью ракетку мира Игу Швентек. Для самой Элины подобный результат стал первым с Итогового турнира WTA 2019 года.

