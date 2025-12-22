'Нет, не будет': Магучих категорично ответила на вопрос о свадьбе с 21-летним женихом

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих озадачила своих поклонников ответом на вопрос, состоится ли в ближайшее время ее свадьба с возлюбленным Назаром Степановым. 24-летняя спортсменка помолвлена со своим избранником, однако бракосочетание не планируется.

Об этом Магучих заявила в интервью шоу ICTV2 "Утро в большом городе". Ведущая прямо поинтересовалась у легкоатлетки, почему та перестала публиковать совместные фото со своим молодым человеком, на что получила отказ комментировать ситуацию. После этого Ярослава и вовсе заявила, что свадьба с Назаром в ближайшее время не состоится.

"Свадьба? Нет, не будет. Следующий вопрос. Это вопрос о личном, не буду отвечать", – сказала Магучих.

Ранее легкоатлетка высказалась об отношениях с женихом. До этого Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес Назара. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

