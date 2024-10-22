"Отдала обручальное кольцо": Магучих рассказала, как ей сделали предложение выйти замуж

Украинский легкоатлет Назар Степанов сделал предложение олимпийской чемпионке Ярославе Магучих в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

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Об этом сама Магучих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, для ее жениха было крайне важно получить одобрение родителей, а потому после покупки кольца в Нью-Йорке пара вернулась в Украине, где и сообщила о своем желании сыграть свадьбу.

"Предложение было в кругу семьи, при родителях, и это было для него важно. В принципе, кольцо купили еще раньше, он выбирал его со мной, а я потом ему отдала. То есть получилось так, что он дал мне обручальное кольцо, я такая отдала, мол, я жду предложения, чтобы все было официально. И он уже предложил мне руку и сердце при родителях, когда мы вернулись в прошлом году в Украину, потому что ему было важно сделать это в кругу семьи, чтобы родители одобрили. И потом мы все обнародовали", – сказала Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA. В нем Ярослава сообщила, что пока решила отложить свадьбу и назвала объективную причину.

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит 20-летний жених Ярославы Магучих Назар Степанов. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов.

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