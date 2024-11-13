'Никто не запрещает гулять': Магучих ответила на вопрос об отношениях с 20-летним женихом

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что уже готова к семейной жизни вместе со своим бойфрендом Назаром Степановым. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, за пять лет отношений молодые люди поняли, что видят свое будущее совместным.

Видео дня

Об этом Магучих заявила в интервью YouTube-каналу телеведущей Маши Ефросининой. На вопрос журналистки о том, что 23 года – это очень ранний возраст для женитьбы, а ее молодому человеку вообще на три года младше, Ярослава отметила: пара чувствует себя единым целым.

"Мы гуляем, наслаждаемся жизнью. Мы вместе уже пять лет. Такая годовщина маленькая. За это время мы уже поняли, что мы хотим шагать вместе в наше общее будущее. Мы к этому готовы. Так случилось, что Назар решил сделать мне предложение. Он сделал это при родителях. Это был милый момент, хочется возвращаться в этот момент. Поэтому мы так решили. Когда вы чувствуете, что вы одно целое и вы видите общее будущее, значит, вы готовы. Но никто не запрещает гулять. Мы остаемся молодыми людьми. Но уже вместе", – сказала Магучих.

Ранее Ярослава ответила болельщикам из-за хейта в адрес ее жениха. Она отмечала, что дата свадьбы пока неизвестна и назвала причину. Со своим возлюбленным Магучих произвела фурор во время церемонии награждения лучшей легкоатлетки Европы.

OBOZ.UA показывал, как выглядит 20-летний жених Ярославы. Также наш сайт подробно рассказывал об истории любви спортсменов. Кроме того, спортсменка рассказала, как бойфренд сделал ей предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!