Ездили за кольцом в Нью-Йорк: как украинскую чемпионку Магучих позвали замуж, кто ее любимый и почему откладывают свадьбу

Перспективный украинский барьерист Назар Степанов рассказал о начале своей истории любви с олимпийской чемпионкой и мировой рекордсменкой по прыжкам в высоту Ярославой Магучих. Сын тренера Магучих Татьяны Степановой звал титулованную красавицу на свидание с 16 лет и выбирал для нее кольцо в Нью-Йорке.

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В разговоре с OBOZ.UA 20-летний днепровский легкоатлет вспомнил, что все началось, когда они с Ярославой готовились к соревнованиям вместе.

"Мы сначала тренировались в одной группе, я видел ее каждый день и так сошлись звезды, что влюбился. А когда мне исполнилось 16 лет, начал звать ее на свидания. Поэтому, в принципе, у нас лавстори достаточно простая, без чего-то такого", – заметил Степанов.

"Ну, во-первых, я влюбился в то, как она относится ко всему. Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", – признался бегун.

По словам Назара, чемпионка всего возможного в своем виде спорта в жизни "очень проста, такая же, как вы ее видите, без никаких украшений".

Также Степанов признался, что очень беспокоится во время соревнований любимой. Особенно тяжело пришлось во время финала Олимпийских игр-2024 в Париже, где Магучих впервые выиграла "золото".

"Болею я очень мощно, честно. Я изрядно волнуюсь перед каждым ее прыжком. У меня сердце в пятки уходит. Это для меня стресс, потому что я сам спортсмен и знаю, что она чувствует. Все ее прыжки на Олимпиаде я смотрел, но хотелось бы закрыть глаза и не видеть, потому что было… Как было", – вспомнил Назар.

Предложение любимой барьерист сделал прошлой осенью в США: "Когда мы поехали в Нью-Йорк на пару дней, где у Ярославы были запланированы съемки для журнала Vogue, то я ей сразу сказал, что пойдем в какой-то бутик выбирать тебе кольцо. Как сейчас помню, что мы пошли на Рокфеллер-стрит и недолго выбирали, все-таки с первого раза нашли удачное место и приобрели там обручальное кольцо".

"А потом само предложение я сделал перед родителями Ярославы. Когда мы вернулись и собрались в семейном кругу, я принял такое решение", – добавил спортсмен.

По словам Ярославы, ее родители заранее не знали о том, что ее в тот день позовут замуж: "Папа сказал: "Ну, Ярослава, надо было еще немного подумать, пойти в другую комнату, чтобы парень поволновался". А мама сразу спросила: "Когда свадьба? Готовиться или нет?"

Но пока и сам Назар не может сказать, когда произойдет это торжественное событие: "Я тоже не знаю когда, потому что сейчас, вы видите, все очень сложно. В нашей стране идет война, поэтому я не знаю, где будет место свадьбы и когда все произойдет".

А пока Степанов, специализирующийся на дистанции 110 м с барьерами и на чемпионате Европы U-20 побивший юниорский рекорд Украины, пробежав дистанцию за 13,69 секунды, тоже готовится штурмовать спортивные вершины.

"Планирую подготовиться к чемпионату Европы, потому что прошлое первенство в Иерусалиме, где я установил национальный рекорд в категории U-20, закончилось для меня только полуфиналом, потому что там я столкнулся с чехом и не получилось пройти в финал. Поэтому я буду делать все возможно, ведь у меня есть возможность тренироваться в лучших условиях. Поэтому будем надеяться, что все получится. А я это знаю", – рассказал Назар.

Также Степанов признался, что каких-то особых традиций после соревнований у них с Магучих нет: "Мы делаем обычные вещи, такие, как и все влюбленные, смотрим кино. Мы часто вместе, поэтому я наблюдаю за ее соревнованиями".

"Мы любим смотреть комедии, потому что сейчас нам не хватает таких хороших эмоций, а также детективы. И сейчас мы пришли к выводу, что хотим прочитать вместе какой-нибудь детектив, чтобы было что обсуждать. Но автора еще выбираем", – добавил Назар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что раскрыто, куда Магучих в первую очередь пожертвовала 1 млн гривен призовых за Олимпиаду-2024.

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