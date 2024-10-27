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Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,9 т.
Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих пришла на торжественную церемонию Golden Tracks 2024 вместе со своим женихом. 23-летняя днепрянка появилась на мероприятии вместе с 20-летним Назаром Степановым.

Видео дня

Возлюбленный чемпионки был одет в строгий черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. Назар выбрал нестандартное сочетание, дополнив классический костюм белыми кедами, что придало образу современный и немного непринужденный вид.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. Наша соотечественница стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны была пожениться после Игр в Париже.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не увидела возможности провести церемонии во время полномасштабной войны России против нашей страны.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

В интервью OBOZ.UA Назар говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

"Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - сказал Степанов.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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