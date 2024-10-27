Магучих пришла на награждение с женихом. Как выглядит возлюбленный украинской чемпионки. Фото и видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих пришла на торжественную церемонию Golden Tracks 2024 вместе со своим женихом. 23-летняя днепрянка появилась на мероприятии вместе с 20-летним Назаром Степановым.

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Возлюбленный чемпионки был одет в строгий черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. Назар выбрал нестандартное сочетание, дополнив классический костюм белыми кедами, что придало образу современный и немного непринужденный вид.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих произвела настоящий фурор своим внешним видом на торжественной церемонии Golden Tracks 2024. Наша соотечественница стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны была пожениться после Игр в Париже.

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не увидела возможности провести церемонии во время полномасштабной войны России против нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Назар говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

"Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - сказал Степанов.

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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