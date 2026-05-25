'Не узнал его. Очен-очень плохо': экс-чемпион мира унизил Усика, оценивая бой с Верховеном

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедес остался разочарованным действиями Александра Усика (26-0, 15 КО) в поединке против Рико Верховена (1-1, 1 КО). Латвиец отметил, что украинский суперчемпион был не похож сам на себя, практически не используя свои главные козыри – скорость и мастерство.

Видео дня

Такое мнение Бриедис выразил в эфире своего YouTube-канал, подводя итоги поединка украинца со звездой кикбоксинга из Нидерландов. По словам бывшего соперника Усика, который дал Александру один из самых сложных боев в карьере, назвал отсутствие мотивации у нашего соотечественника главной причиной его спорного перфоманса.

"Александр Усик давно уже не голодный. Он уже заработал большие деньги. Мотивации, как мы видели сейчас маловато. Почему? Александр не боксировал. В принципе, я не узнал его. Я думал, что это за стоячий боксер, который, во-первых, стоит, а, во-вторых, не боксирует, потому что мы знаем Александра, который выбрасывает много ударов, начиная с первого раунда. Он включился только в 10-м раунде. Усик отбоксировал очень-очень плохо. Не то, что Верховен отбоксировал очень хорошо, а Александр просто не боксировал", – сказал Бриедис.

Напомним, украинец победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!