'Не побьет': экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк МакКензи выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) завершит карьеру непобежденным. По словам британца, его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) ничего не сможет противопоставить украинцу в реванше.

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Об этом МакКензи заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Бывший боксер отметил, что Усик не сбавляет обороты и продолжает удерживать очень высокий уровень, а не идет на спад в физической форме, как это многие прогнозировали еще после боев Александра с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Усик сказал, что он хочет провести еще два боя. То есть это будет бой с Дюбуа и, возможно, он проведет трилогию с Фьюри. Усик не сбавляет обороты, он не идет на спад. Наоборот – он в прекрасной форме. Я думаю, он уйдет из бокса непобежденным. Сейчас его никто не сможет победить. Даниель Дюбуа не побьет Александра Усика. Это мой прогноз. А Тайсон Фьюри и подавно. Усик уже победил его дважды и сделает это снова", – сказал МакКензи.

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