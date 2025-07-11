"Не побьет": экс-чемпион мира дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк МакКензи выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) завершит карьеру непобежденным. По словам британца, его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) ничего не сможет противопоставить украинцу в реванше.
Об этом МакКензи заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Бывший боксер отметил, что Усик не сбавляет обороты и продолжает удерживать очень высокий уровень, а не идет на спад в физической форме, как это многие прогнозировали еще после боев Александра с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
"Усик сказал, что он хочет провести еще два боя. То есть это будет бой с Дюбуа и, возможно, он проведет трилогию с Фьюри. Усик не сбавляет обороты, он не идет на спад. Наоборот – он в прекрасной форме. Я думаю, он уйдет из бокса непобежденным. Сейчас его никто не сможет победить. Даниель Дюбуа не побьет Александра Усика. Это мой прогноз. А Тайсон Фьюри и подавно. Усик уже победил его дважды и сделает это снова", – сказал МакКензи.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой в ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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