Не Месси и не Мбаппе: назван лучший футболист ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата мира 2026 года, финальный матч которого накануне состоялся в американском Нью-Йорке. "Фурия роха" в решающем поединке была сильнее Аргентины благодаря единственному голу в овертайме форварда Феррана Торреса.

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После финального свистка организаторы турнира назвали лучшего его игрока. Они проигнорировали лучшего бомбардира чемпионата Килиана Мбаппе и звезду аргентинцев Лионеля Месси, который закончил свой последний мундиаль с восемью голами в активе, став настоящим лидером своей сборной.

Приз "Золотой мяч" чемпионата мира-2026 вручили полузащитнику испанской команды и английского "Манчестер Сити" Родри. Капитан "фурии рохи" провел блистательный турнир, в буквальном смысле забетонировав опорную зону.

Во многом благодаря действиям 30-летнего хавбека сборная Испании пропустила лишь один гол на турнире, а ее вратарь Унаи Симон установил рекордную сухую серию. К слову, именно игрок "Атлетика" был назван лучшим голкипером мирового первенства.

Отметим, что футболисты сборных Аргентины и Испании устроили массовую драку после финального свистка финала ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько Международная федерация футбола (ФИФА) заработала на организации чемпионата мира-2026.

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