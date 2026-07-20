Впервые в истории: определился лучший бомбардир ЧМ-2026 по футболу

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года, который накануне завершился в США. Это стало известно после того, как Аргентина проиграла Испании в решающем матче турнира, а Лионель Месси не отметился результативными действиями.

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Мбаппе за весь турнир забил в ворота соперника 10 мячей. Он на два точным удар опередил Месси и на три – англичанина Джуда Беллингема и норвежца Эрлинга Холанда. Форвард мадридского "Реала" оформил "золотую бутсу" первенства планеты в поединке за третье место с Англией, где он сделал дубль.

Француз стал первым в истории футболистом, который стал лучшим бомбардир двух чемпионатов мира. Мбаппе выиграл первенство снайперов в Катаре-2022, где ему удалось отличиться восемь раз.

Кроме того, 27-летний форвард стал четвертым игроком в истории, который забил не менее 10 голов за один розыгрыш мирового первенства. До него это сделали его соотечественник Жюст Фонтен (13 голов на ЧМ-58), венгр Шандор Кочиш (11 на ЧМ-54) и немец Герд Мюллер (10 на ЧМ-70).

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько Международная федерация футбола (ФИФА) заработала на организации ЧМ-2026.

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