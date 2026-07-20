Финал ЧМ-2026 Испания – Аргентина: видео победного гола

Сборная Испании по футболу в дополнительное время победила Аргентину в финале чемпионата мира 2026 года. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Основное время встречи на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси завершилось без забитых мячей. Незадолго до окончания второго тайма Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.

Голевой эпизод произошел в начале второго дополнительного тайма. Педро Порро выполнил навес в штрафную, Нико Уильямс выиграл верховую борьбу и головой сбросил мяч в центр вратарской. Вышедший на замену на 61-й минуте вместо Микеля Оярсабаля Ферран Торрес первым оказался на мяче и мощным ударом левой ногой отправил его под перекладину ворот Эмилиано Мартинеса.

После проверки VAR арбитры засчитали взятие ворот.

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