Испания в историческом финале выиграла ЧМ-2026, раздавив Аргентину. Видео гола и лучших моментов

Сборная Испании по футболу выиграла ЧМ-2026, победив в дополнительное время команду Аргентины. Решающий матч в Нью-Джерси первого в истории мундиаля с участием 48 команд завершился со счетом 1:0.

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Первый тайм финала завершился без забитых мячей. Испания чаще владела инициативой и создала несколько опасных моментов, тогда как Аргентина больше рассчитывала на быстрые атаки.

Уже в дебюте Ламин Ямаль дважды угрожал воротам Эмилиано Мартинеса, а затем испанцы заработали несколько угловых. На 39-й минуте голкипер Аргентины выручил команду после удара Микеля Оярсабаля, а незадолго до перерыва Марк Кукурелья пробил рядом со штангой.

Аргентинцы отвечали контратаками, но до по-настоящему опасных ударов дело почти не доходило. Дополнительной проблемой для команды Лионеля Скалони стала травма Лисандро Мартинеса, который на 44-й минуте уступил место Николасу Отаменди. Перед заменой защитник успел получить желтую карточку.

После перерыва преимущество Испании стало еще более заметным. Команда Луиса де ла Фуэнте практически не позволяла Аргентине создавать моменты и регулярно угрожала воротам Эмилиано Мартинеса.

Первый опасный эпизод возник уже на 46-й минуте, когда Алехандро Баена пробил с края штрафной, однако голкипер аргентинцев спокойно справился с ударом. Затем Испания заработала серию угловых и штрафной в опасной близости от ворот, но открыть счет не смогла.

Эмилиано Мартинес несколько раз спас свою команду. Он парировал удары Дани Ольмо, Пау Кубарси, Феррана Торреса и особенно эффектно вытащил мяч после удара Педри в нижний угол.

Еще один блестящий сейв вратарь совершил на 81-й минуте, отбив удар головой Аймерика Лапорта после навеса.

Аргентина почти не отвечала опасными атаками, а ее проблемы усугубились вынужденной заменой травмированного Кристиана Ромеро. Подтверждением полного преимущества испанцев стали восемь ударов в створ против нуля у соперника по итогам основного времени.

В компенсированное время напряжение достигло предела. На 90+3-й минуте Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубый фол, оставив Аргентину вдесятером.

После нарушения Испания получила опасный штрафной, а затем Нико Уильямс мощно пробил с линии штрафной, однако Эмилиано Мартинес вновь выручил свою команду.

После безголевого первого экстратайма, развязка наступила во втором. На 106-й минуте Педро Порро подал в штрафную площадь. Нико Уильямс выиграл борьбу в воздухе и сбросил мяч в центр, где первым на добивании оказался вышедший после перерыва Ферран Торрес. 26-летний форвард "Барселоны" мощно пробил левой ногой под перекладину, не оставив шансов Эмилиано Мартинесу.

Победа в финале продлила грандиозную международную беспроигрышную серию команды Луиса де ла Фуэнте до 38 матчей подряд, что является абсолютным рекордом в истории мужского футбола (предыдущий рекорд в 37 матчей они делили с Италией и Аргентиной)

Испания также вошла в историю как первая страна, чьи мужская и женская национальные сборные являются одновременными действующими чемпионами мира (женская сборная Испании выиграла Мундиаль в 2023 году)

Особое внимание к поединку было приковано из-за противостояния двух поколений мирового футбола. Для 39-летнего Лионеля Месси этот матч стал последним на чемпионатах мира, тогда как 19-летний Ламин Ямаль вышел на поле в статусе одного из главных символов нового поколения.

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