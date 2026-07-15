Полуфинал ЧМ-2026 Испания – Франция завершился историческим рекордом

Сборная Испании по футболу стала первой командой в истории чемпионатов мира, которой удалось не пропустить в шести матчах одного турнира. Это достижение покорилось "фурии рохе" благодаря грандиозной победе в полуфинале мундиаля-2026 над французской командой.

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Об этом информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Испания на ЧМ-2026 пропустила лишь один раз – вратаря пиренейцев Унаи Симона смог огорчить лишь бельгийский нападающий Шарль де Кетеларе в матче 1/4 финала.

До "фурии рохи" ни одна из команд не могла похвастаться шестью сухими поединками на одном чемпионате. Кроме того, Симон установил рекордную серию без пропущенных мячей на первенствах планеты, которая остановилась на отметке в 650 минут.

Также победой над французами сборная Испания повторила уникальное достижение итальянцев. Две европейские команды прошли без поражений 37 матчей, а "фурия роха" в финале ЧМ-2026 имеет все шансы установить новый мировой рекорд.

Напомним, второй финалист первенства мира-2026 будет определен в матче Аргентины и Англии, который состоится 15 июля.

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