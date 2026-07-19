Баснословный рекорд. Стало известно, сколько ФИФА заработала на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) получила рекордный доход от чемпионата мира 2026 года, который значительно превысил первоначальные финансовые прогнозы организации. Основной вклад в рост выручки внесли продажи билетов и пакетов гостеприимства, включая операции на вторичном рынке.

Видео дня

Как сообщает The Guardian, президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал национальные футбольные ассоциации о том, что доходы от нынешнего мундиаля достигнут 15 миллиардов долларов.

Изначально международная федерация рассчитывала заработать около 11 миллиардов долларов, однако итоговый показатель оказался существенно выше ожиданий. По данным источников издания, значительную роль сыграли продажи билетов и VIP-пакетов, а также вторичный рынок, где ФИФА получает комиссию как с покупателя, так и с продавца.

Отмечается, что организация удерживает по 15% от каждой стороны сделки при перепродаже билетов через официальную платформу.

Дополнительные доходы могут отразиться на размерах выплат национальным ассоциациям, хотя окончательные решения по распределению средств пока не приняты.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде. Накануне матча на официальном билетном портале ФИФА еще оставались в продаже VIP-пакеты. Стоимость места в зоне Trophy Lounge достигала 34,5 тысячи долларов на человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!