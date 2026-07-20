Игроки сборных Испании и Аргентины подрались после финала ЧМ-2026. Видео

Футболисты сборных Аргентины и Испании устроили массовую драку после финального матча чемпионата мира 2026 года, который накануне прошел в Нью-Йорке. Победу в противостоянии одержала европейская сборная, которая забила единственный победный гол в овертайме, что и стало причиной потасовки.

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Главным зачинщиком выяснения отношений стал полузащитник аргентинцев Леандро Паредес. Сразу после финального свистка футболисту "Бока Хуниорс" не понравились эмоции испанских игроков, которые праздновали грандиозную победу прямо на глазах у соперников.

Сначала аргентинец толкнул и схватил за горло центрального защитника "фурии рохи" Эрика Гарсию, а затем повалил на газон и хавбека Гави. В драку пришлось вмешиваться главному тренеру "небесно-голубых" Лионелю Скалони. Он вместе с другими игроками все же сумел потушить эмоции своего подопечного.

Отметим, что во время самого финала аргентинцы действовали достаточно жестко. Так хавбек "Челси" Энцо Фернандес заработал красную карточку, а тот же Паредес избежал удаления лишь из-за нерешительности арбитра поединка Славко Винчича, который не стал оставлять южноамериканцев вдевятером.

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