'Надавал бы в бубен': фанаты сказали, кто победит в бою Усик – Кличко

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) победил бы соотечественника Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО) в его лучшей формы. Уроженец Симферополя заставил бы соперника промахиваться благодаря своей невероятной скорости работы ног.

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Уверенность в этом выразили болельщики, отвечая на вопрос сообщества Source of Boxing в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Поклонники бокса отдали победу Усику с огромным преимуществом и лишь часть из них отметили, что перебоксировать Кличко-младшего невероятно сложно.

"Усик победил бы. Вне всяких сомнений", "Победа Усика. Легко", "Усик победит. Он бы заставил Кличко быть еще более роботоподобным", "Усик. Слишком быстрый и умный", "Усик слишком много двигается, народ", "Усик свел бы на нет всю работу Владимира, как и всех остальных", "На самом деле перебоксировать Владимира было очень сложно. Не знаю, что ответит", "Владимир надавал бы в бубен более мелкому бойцу", "Усик. Единогласным решением", – пишут пользователи соцсети.

Отметим, что Кличко-младший рассматривает возможность возвращения на ринг, но исключил поединок против Усика. Накануне Владимир лаконично ответил на вопрос о своем камбэке.

Менеджер Том Леффлер заявлял, что легендарный украинец будет драться за чемпионский пояс, чтобы чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем пояса в истории. Известно, что Усик может поспособствовать возвращению соотечественника на ринг.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразили уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

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