Камбэк близок? Кличко засветился в ринге с украинским супертяжем. Фотофакт

Легенда мирового бокса Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) решил подогреть интригу вокруг слухов о своем возвращении на профессиональный ринг. После того, как Александр Усик (23-0, 14 КО) победил в реванше Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) появились разговоры о возможном втором поединке Кличко против британца.

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Более того, по данным СМИ, сам Усик может поспособствовать камбэку соотечественника и освободить ради этого один из чемпионских поясов. Владимир же горит желание побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем титулов в супертяжелом весе.

На фоне этого Кличко-младший засветился на тренировке украинских боксеров Виктора Постола (31-5, 12 КО) и Дмитрия Ловчинского, который готовится к дебюту в профессионалах. С последним, судя по фотографиям, Владимир даже разделил ринг и поспарринговал.

"Сегодня на тренировку пришел к нам легенда украинского бокса Владимир Кличко!" – подписал снимок с соотечественником Постол на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что недавно менеджер Том Лефллер выразил уверенность, что Кличко-младший действительно может вернуться на ринг. "Владимир в потрясающей форме, он может выйти на ринг в любой момент. Посмотрим, что из этого выйдет", – говорил он.

Желание организовать реванш Кличко – Фьюри высказывал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который готов обеспечить боксеров большими гонорарами.

Ранее сам Владимир прервал молчание и прокомментировал свое возможное возвращение на профессиональный ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко ответил категорическим отказом на вопрос, возможен ли в теории поединок против Александра Усика.

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