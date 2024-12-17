Кличко прокомментировал свой 'бой' с Усиком

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО) ответил категорическим отказом на вопрос, возможен ли в теории поединок против Александра Усика. 48-летний Кличко считает, что нет смысла даже обсуждать такой поединок.

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"Теоретически... Как вы это видите? Два украинца – это как два брата Кличко боксируют друг с другом. Там не будет победителя. Там будут только проигравшие. Поэтому я смысла не вижу в этом. Ни смысла, ни возможности, не желания", – заявил Кличко-младший в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

На уточняющую реплику ведущего "Я просто хотел это проговорить чтобы вы это сказали", Кличко ответил, что "Вы получили ответ".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Кличко намекнул на то, что действительно рассматривает возможность возвращения на профессиональный ринг. Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса при этом добавил, что не видит для себя полноценного камбэка, а речь может идти только о бое, который поставит окончательную точку в его карьере.

Напомним, свой последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, когда в эпичном поединке проиграл британцу Энтони Джошуа на "Уэмбли". Всего в активе украинца 69 боев, в которых он добыл 64 победы, причем 54 – досрочно.

Недавно стало известно, что возвращение Владимира Кличко на ринг зависит от результата реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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