Кличко подерется за чемпионский пояс: менеджер украинца сделал заявление

Легендарный Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) готовится вернуться на ринг, чтобы снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский боксер хочет возобновить карьеру, чтобы чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем пояса в истории.

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Об этом в интервью YouTube-каналу ESNEWS рассказал многолетний менеджер нашего соотечественника Том Леффлер. По его словам, 48-летний Кличко-младший находится в превосходной физической форме и способен произвести настоящий фурор в королевском дивизионе.

"Владимир сказал, что он будет драться за титул, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то и может это сделать, то это Владимир. Я с ним не говорил. Разумеется, он не будет драться с Усиком. У него есть незакрытое дело с Фьюри, но тот в очередной раз завершил карьеру. Посмотрим, что случится. Владимир находится в превосходной форме. Я бы хотел его снова увидеть в ринге", – сказал Леффлер.

Желание организовать камбэк Кличко-младшего высказывал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который готов обеспечить боксеров большими гонорарами.

Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Недавно Владимир прервал молчание о своем возвращении. Кроме того, стало известно, что Александр Усик (23-0, 14 КО) может поспособствовать камбэку соотечественника на профессиональный ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, американские журналисты телеканала ESPN выразил уверенность в том, что Владимир Кличко возобновит карьеру в 2025 году. Также украинец недавно засветился на спаррингах с боксерами из нашей страны.

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