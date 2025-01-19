Кличко возвращается в бокс: ESPN опубликовал инсайд на 2025 год

Авторитетный американский спортивный канал ESPN считает, что легендарный украинец Владимир Кличко (64-5, 35 КО) вернется в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Последний в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом-супертяжем в истории бокса. Авторы уверены, что 48-летний возраст Кличко не станет препятствием для возобновление карьеры.

Видео дня

Турки Аль аш-Шейх, глава Управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии, высказал идею о возвращении легендарного боксера, и сам Кличко, похоже, не против. В прошлом месяце он заявил Fight Hub TV, что у него есть "амбиция побить рекорд" самого возрастного чемпиона мира в тяжелом весе, добавив, что он никогда не прекращал тренироваться.

"Кличко действительно находится в невероятной форме, и если кто-то и способен на такое, то это, вероятно, он. За свою карьеру он не получал серьезных повреждений, а его стиль работы на джебе и движении позволяет успешно адаптироваться к возрасту", – говорится в статье.

В тоже время, авторы соглашаются с тем, что задача остается почти невозможной – как и тогда, когда Форман завоевал титул в 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера, что стало одним из самых шокирующих моментов в истории спорта.

"Кличко тщательно следит за своим телом, и его 48 лет, вероятно, выглядят моложе, чем 45 лет Формана. Сам Кличко заявил, что не рассматривает бой с соотечественником Александром Усиком – и кто может его за это винить? – но бой с победителем встречи Дэниела Дюбуа и Джозефа Паркера дал бы ему куда больше шансов сделать невозможное", – утверждает обозреватель ESPN Майк Коппинджер.

После завершения карьеры в 2015 году он вернулся только раз – в 2017-м, когда проиграл Энтони Джошуа в эпическом поединке на стадионе Уэмбли.

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!