'Вы услышали, что я сказал?' Кличко 'вернулся в бокс', сделав заявление. Видео

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 35 КО) уклончиво ответил на вопрос, вернется ли он в бокс. 48-летний экс-чемпион мира заявил, что эту информацию "нет смысла комментировать", потому что "не интересно".

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Далее между Кличко и журналисткой Новини.Live случился следующий диалог.

– Не подтверждаете или не опровергаете?

– Вы услышали, что я сказал?

– Я не услышала ни "да", ни "нет".

– Нет смысла комментировать, – сказал Кличко.

– Если вы все же вернетесь, то желаю вам удачи.

Как сообщал OBOZ.UA, авторитетный американский спортивный канал ESPN считает, что Кличко вернется в 2025 году, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Последний в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом-супертяжем в истории бокса. Авторы уверены, что возраст Владимира не станет препятствием для возобновление карьеры.

После завершения карьеры в 2015 году Кличко-младший вернулся только раз – в 2017-м, когда проиграл Энтони Джошуа в эпическом поединке на стадионе Уэмбли.

Недавно Владимир прервал молчание о камбэке. Также ситуацию прояснил менеджер Кличко Том Лефллер, который отметил, что спортсмен продолжает поддерживать себя в форме.

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