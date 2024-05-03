'Начнут меня упрекать': российский чемпион объяснил, почему не поставил против Усика в бою с Фьюри

Российский полутяж Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) не стал прогнозировать победу Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в бою 18 мая. По словам дагестанца, который сейчас позорно прячется под флагом Канады, в супертяжелом весе все может решить один удар.

Об этом Бетербиев заявил в интервью пресс-службе промоутерской компании Queensberry Promotions, которая опубликовала видео с россиянином на своем YouTube-канале. 39-летний боксер подчеркнул, что с большим интересом ждет поединка украинца и британца.

"Это бокс, это супертяжелый вес. Поэтому я не знаю. Но думаю, это будет хороший бой. Они хорошо подготовятся, определенно хорошо. Если я скажу, что победит Фьюри, а потом выиграет Усик, все начнут упрекать меня. Поэтому не хочу ничего предсказывать. Буду смотреть бой как болельщик", – сказал Бетербиев.

Ранее российский боксер высказался о главной слабости Усика. На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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