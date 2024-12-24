В бесплатном доступе появилось полное видео боя-реванша Усик – Фьюри

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх выложил видео второго поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой состоялся в Эр-Рияде и стал одной из самых ожидаемых встреч в истории супертяжелого веса.

Видео дня

Полная запись боя доступна на YouTube, позволяя поклонникам бокса еще раз пересмотреть напряженное противостояние двух титанов ринга. Ссылка на видео также была опубликована в соцсетях аравийского чиновника, что вызвало широкий отклик среди болельщиков.

Поединок Усика и Фьюри остается главной темой обсуждений в мире бокса, а доступ к записи позволяет всем желающим в очередной раз насладиться красотой этого вида спорта, оценить ключевые моменты боя и технику обоих атлетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех, украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них шокирующим.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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