Кравченко пошел по стопам Пшонки? Как генеральный прокурор и его жена выехали из Украины и почему это бьет имиджу Украины

Без пяти минут бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 14 сентября заявил, что подписал подозрения в адрес главы НАБУ и "близкого лица" руководителя САП. На момент обнародования заявления самого Кравченко уже не было в Украине: по данным СМИ, он выехал из страны ночью, а его жена — днём ранее.

Видео дня

Фактическое бегство чиновника такого уровня на фоне скандала с крышеванием колл-центров на уровне ОГПУ вызвало взрывной резонанс и явно ударит по имиджу Украины в глазах партнеров. OBOZ.UA собрал всё, что известно о выезде Кравченко, которого уже сравнивают с громким бегством из страны его коллеги, генпрокурора времён Виктора Януковича — Виктора Пшонки.

Генеральный прокурор Кравченко уехал "в командировку", причем не один – с женой

Когда в Telegram-канале Кравченко было опубликовано видео с громкими заявлениями о подозрениях в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и "лица, близкого к руководителю САП" в связи с якобы совершенными ими преступлениями – самого генерального прокурора уже не было в Украине.

Он выехал за границу в ночь на 14 сентября.

Первыми об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, где утверждают – в выезде Кравченко, который, похоже, вполне мог сам стать фигурантом расследования, ему помогли.

"Руслан Кравченко перед тем, как выехать за границу, записал видео о якобы совершенных преступлениях директором НАБУ и лицом, близким к руководителю САП. По информации ЦПК, сегодня ночью Кравченко выехал за границу. Такой выезд был возможен только с согласия и разрешения президента Владимира Зеленского", – утверждают в Центре противодействия коррупции.

Журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердили информацию ЦПК о выезде Кравченко за границу, добавив: он выехал на служебном автомобиле.

Подтверждение этих инсайдов поступило довольно быстро – от самого Кравченко. На своем канале он подтвердил: действительно находится за границей – якобы в служебной командировке.

"Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины", — написал он.

Однако журналист-расследователь Михаил Ткач заметил в утверждении Кравченко несоответствие: практически синхронно с генеральным прокурором из страны уехала и его жена.

По данным Ткача, Кравченко пересек границу через пограничный пункт "Шегини" в ночь на 14 сентября. Его жена покинула страну 12 сентября – через Молдову.

Ткач, к слову, также считает, что выезду Кравченко из страны помогли, вероятно, на уровне Офиса президента — где заявления генпрокурора, напомним, назвали "самодеятельностью" и "безумием".

"Мы же понимаем, что если вопрос о подозрениях, подписанных Кравченко, — это самодеятельность, то его выезд – нет?.. Кравченко нужны были гарантии безопасности – он их получил. Эти гарантии мог дать только Офис президента", — убежден журналист.

Глава ОПУ Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию вокруг Кравченко на пике скандала. Он считает, что ситуация с подозрениями в адрес антикоррупционеров и внезапный выезд генпрокурора за границу наносят ущерб имиджу Украины.

"Все это ненормально и наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире", – сказал Буданов, когда его попросили прокомментировать ситуацию.

Побег Виктора Пшонки

А в сети тем временем уже сравнили Кравченко с одним из его предшественников – скандально известным главой Генпрокуратуры времен президента-беглеца Виктора Януковича – Виктором Пшонкой.

"Генеральные прокуроры Украины в нашей истории бежали по-разному", — написал политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав также видео громкого побега Пшонки 22 февраля 2014 года.

К тому моменту сам Янукович уже сбежал из Киева, поэтому Пшонке вместе с тогдашним главой Миндоходов Александром Клименко пришлось позаботиться о себе самостоятельно.

Отъезд обоих, следует признать, оказался гораздо более зрелищным, чем пересечение границы Кравченко. Охрана чиновников устроила драку с пограничниками и сотрудниками Донецкого аэропорта, которые пытались помешать их вылету.

Воспользовавшись хаосом и силовым прикрытием своих бойцов, Пшонка и Клименко прорвались через терминал, в буквальном смысле "сметая" его.

Как впоследствии установила Генпрокуратура, спасаясь бегством, Пшонка и Клименко пытались вывезти с собой немало ценностей. В частности, в списке похищенных вещей указан служебный автомобиль Пшонки – что, согласитесь, делает события 12-летней давности похожими на сегодняшние.

Напомним, 14 сентября генеральный прокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу и "лицу, близкому к руководителю САП". В первом случае, по его словам, речь идет о "подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также о фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", во втором – о "давлении на судью ВАКС, предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации".

Кроме того, генпрокурор обвинил НАБУ и САП в хищении материалов дел, касающихся их сотрудников, он утверждает, что именно для этого и была организована спецоперация "Карфаген", в рамках которой за крышевание колл-центров был задержан подчинённый Кравченко и звучала фамилия самого генпрокурора.

Также генпрокурор заявил, что не подписывал подозрения ранее, поскольку его "политически сдерживал президент".

Глава государства отреагировал на заявление, отметив, что единственное, что должен сделать Кравченко – это покинуть пост, заявление об отставке с которого он уже написал.

Президент призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть это заявление; соответствующее представление уже поступило в парламент.

В НАБУ обвинения Кравченко назвали "продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы", начавшейся летом прошлого года с попытки подчинить их генпрокурору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!