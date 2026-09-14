Украинцам назвали тариф на газ с 1 октября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 октября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения

В то же время, в ходе подготовки Украины к зиме, которая, по прогнозам, станет еще более сложной, чем предыдущая, украинцы все чаще задумываются о том, чтобы установить в на балконах своих квартир солнечные панели. По словам же специалистов, отдельного разрешения на это обычно не требуется – ведь панели приравниваются к размещению бытового оборудования.

Впрочем, если конструкция выходит за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – крышу, общий фасад, – рекомендуется получить письменное согласие ОСМД. Либо же управляющего домом.

При этом подчеркивается: для автономной работы системы одних солнечных панелей недостаточно. Ведь без накопителя выработанная электроэнергия будет недоступна во время отключений или в темное время суток. Поэтому специалисты советуют установить гибридный инвертор, который может:

работать с аккумуляторами;

автоматически переключать питание при отключении электроэнергии.

При этом, отмечается, если предполагается работа без сети, лучше использовать гибридный инвертор. Поскольку обычный сетевой (grid-tie) "физически не способен работать с аккумулятором и отключается при отсутствии внешнего напряжения".

"Гибридный инвертор сочетает в себе функции зарядного контроллера для батареи, переключателя источников питания и классического сетевого инвертора. Это сердце всей резервной системы", – говорится в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Однако только, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае устройства находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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